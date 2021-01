Une expo pour comprendre le rôle de la recherche scientifique dans la protection du monde marin

En plongeant au cœur du lagon sud des îles Chelbacheb (Palaos), le biologiste étudie les mécanismes d’adaptation des coraux. "Nous avons transféré des organismes depuis des zones “normales” vers des zones acides afin d’étudier leur comportement directement en milieu naturel, où plusieurs paramètres environnementaux interviennent. C’est une façon de vérifier les observations faites en laboratoire", explique le biologiste moléculaire, qui précise que sur ce site des Palaos "les coraux sont en bon état, ce qui n’est pas le cas plus au sud".

Alors que "les derniers rapports prédisent une disparition des coraux pour la fin du siècle si nous restons à 2 °C de réchauffement climatique", le travail des scientifiques est plus que jamais essentiel.

"C’est pour cela que nous avons lancé un projet avec l’Institut Océanographique-Fondation Albert-1er: le “Conservatoire mondial du Corail”. L’objectif étant de prélever toutes les espèces qui existent au monde - soit plus de 1 600 - pour les mettre en aquarium. Ceci va nous permettre de les sauvegarder en essayant de les rendre plus résistantes et résilientes au changement climatique."

L’objectif final étant de pouvoir les transplanter plus tard dans leur milieu naturel afin que les récifs coralliens ne disparaissent pas. "Même s’ils ne représentent que 0,2 % de la surface des océans, ils concentrent plus de 30 % de la biodiversité sous-marine."

Une plongée au milieu des requins Galápagos

Photographe de presse parisien, Olivier Borde signe une douzaine de clichés sur les 21 photos exposées le long des jardins St-Martin. On découvre grâce à lui le travail des chercheurs au cœur du sanctuaire marin de Malpelo au large de la Colombie.