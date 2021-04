Une drôle de commande pour soigner les citrons mentonnais

Protéger sa plantation et la nature. C’est le pari de l’association pour la promotion du citron de Menton. L’APCM a commandé 5.000 larves de coccinelles européennes pour lutter contre les insectes ravageurs.

"La coccinelle est un prédateur pour les pucerons, explique Christophe Sacchelli. C’est un traitement qu’on utilise en permaculture à la place des produits phytosanitaires qui détruisent la biodiversité et tuent nos abeilles."

Le producteur d’agrumes et apiculteur de la vallée du Borrigo avait déjà fait l’expérience à titre personnel. Il s’est dit qu’il allait en faire profiter ses adhérents. Problème: à la livraison, une bonne partie des larves étaient déjà mortes.

"Deux, trois jours de survie"

"La difficulté c’est que les larves de coccinelles n’ont que deux, trois jours pour survivre, si elles sont conservées dans de bonnes conditions, pointe le directeur de l’APCM, Stéphane Constantin. On a commandé mardi sur le site internet Mano Mano."

"Et comme c’était un envoi Colissimo, on n’a pas pu faire comme on voulait. On surveillait la livraison comme du lait sur le feu. On a dit aux adhérents de se tenir prêts et de venir les chercher directement chez Christophe pour gagner du temps. Mais toutes n’ont pas survécu au transport."

Vendredi, une dizaine d’adhérents ont récupéré les petites bêtes qui, à l’état de larves, ressemblent plus à des fourmis qu’à des coccinelles. Chacun est reparti avec un sachet en papier rempli de moitié avec pour consigne de le déchirer au milieu du verger, le plus vite possible.