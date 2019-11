Fidèle au principe de solidarité territoriale, le Conseil départemental 06 a mis en place, en partenariat avec l’association « Science pour tous », des conférences scientifiques (en lien avec l’environnement ou les nouvelles technologies) à destination des habitants du moyen et haut pays qui ne bénéficient pas de la même offre en la matière que leurs concitoyens résidant dans les grandes villes.

Demain, samedi 9 novembre, c’est Jean-Marc Lévy Leblond qui viendra parler à Tende des « couleurs du ciel ». Pourquoi le ciel est-il bleu ? Pourquoi le soleil est-il jaune et orange le soir ? Qu’est-ce que le rayon vert ? Et quelle est la couleur du ciel sur Mars, Vénus ou Titan ? Pourquoi les nuages sont-ils blancs (gris ou roses) ? Combien l’arc-en-ciel a-t-il de couleurs ? Y a-t-il des arcs-en-ciel de lune ? Et, au fond, pourquoi la nuit est-elle noire ?

Jean-Marc Lévy-Leblond est physicien (théoricien), épistémologue (expérimentateur) et « critique de science ». Il est directeur des collections scientifiques des éditions du Seuil et de la revue Alliage et auteurs de nombreux articles scientifiques spécialisés et d’ouvrages de recherche.