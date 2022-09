"Une cinquantaine d’espèces impactées jusqu’à 45m de profondeur"... La Méditerranée et sa biodiversité victimes d’un coup de chaud

Une mortalité massive

C’est que la mortalité actuellement observée sur la grande gorgone pourpre n’est pas une première. "En 1999 ou 2003, dates de précédentes vagues de chaleur marine, on avait déjà pu observer les conséquences dramatiques de la forte hausse de la température de la mer sur la faune. Et tout particulièrement sur les invertébrés fixés qui ne peuvent pas bouger pour aller chercher des eaux plus fraîches. Parmi la trentaine d’espèces affectées par le stress thermique, outre la grande gorgone pourpre, on avait identifié aussi le corail rouge, ou encore les éponges. En certains endroits, principalement en Méditerranée nord occidentale, on avait pu observer une mortalité massive de l’ordre de 80-90% des peuplements", explique Nathaniel Bensoussan.

L’océanologue ne cache pas son inquiétude. D’autant moins qu’une étude rendue publique en juillet dernier sur les vagues de chaleur marines entre 2015 et 2019 a confirmé les atteintes à la biodiversité causées par les températures élevées de la mer. "Cette étude démontre qu’une cinquantaine d’espèces sont impactées jusqu’à 45m de profondeur. Et plus les vagues sont longues et récurrentes, plus les impacts sont importants. On risque une érosion, un appauvrissement irréversible de la biodiversité".