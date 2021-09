Un verre de mégots ramassés contre une boisson au Stars’N’Bars de Monaco pour le World Clean Up Day

Ce samedi, en raison des limitations sur les rassemblements de groupe liées à la Covid-19, la Principauté de Monaco ne participera pas officiellement à la Journée mondiale du nettoyage de la planète, le "World Clean Up Day".

Pour autant toutes les initiatives individuelles et en petits groupes sont évidemment les bienvenues. Et le restaurant Stars’N’Bars sur le port encourage tous les résidents Monégasques à devenir des "EcoAngels". Une façon aussi de porter un nouvel hommage à Kate Powers, brutalement disparue le 30 août dernier.



Sensible à la protection de la planète, la cofondatrice du Stars’N’Bars avait créé le concept d’EcoAngels pour rassembler chaque année des bénévoles dans le but de ramasser des déchets avant qu’ils ne tombent dans le port, suite à de grandes manifestations telles que le Grand Prix de Monaco, le Monaco Yacht Show, Le Jumping…

Elle ne sera pas là ce samedi pour se retrousser à nouveau les manches mais le Stars’N’Bars veut poursuivre son combat. Il demande à tout le monde de ramasser et trier correctement les déchets qui ont été négligemment jetés dans les rues, les trottoirs, les égouts, les espaces publics et privés de Monaco, et en particulier les mégots de cigarettes.



Et pour créer une motivation supplémentaire, le restaurant offrira une bière ou une boisson non alcoolisée le samedi en échange d’un contenant rempli de mégots ramassés ce jour-là.

Aussi en collaboration avec la Mairie de Monaco et la Société Monégasque d’Assainissement (SMA), le restaurant va distribuer des cendriers de poche pour sensibiliser les clients sur la nécessité de maintenir la Principauté propre et continuer de l’alerter sur l’impact des mégots de cigarette sur l’environnement.

A Beausoleil aussi

A Beausoleil, une association, le Trésor Vert de Grima, se mobilise également en cette journée éco-citoyenne de nettoyage de la planète. Elle vous donne rendez-vous ce samedi matin de 10h à 12h30 sur le parking au niveau du 760 chemin de la Turbie Supérieur à Beausoleil.



Des sacs-poubelles vous seront distribués. Pensez à prévoir des gants de jardinage, une tenue confortable, des baskets, du gel hydroalcoolique, un gilet jaune et une gourde. Les enfants accompagnés d’un adulte sont les bienvenus!



Rens. Claire Morvan letresorvertdegrima@gmail.com