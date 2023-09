Un séisme a secoué la Côte d'Azur de Monaco à Menton, ce vendredi

Si vous avez ressenti un petit tremblement, ce vendredi 1er septembre, dans les Alpes-Maritimes, vous n'avez pas rêvé. La terre a légèrement tremblé en milieu d'après-midi, tout près de Menton. Des secousses ont été ressenties jusqu'à Monaco.

Selon les relevés de SismoAzur, une secousse sismique d'une magnitude de 2,2 a été enregistrée, à 14h26, du côté de Roquebrune-Cap-Martin, à une très faible profondeur de 5km sous la surface. Un rapport publié par la Division des applications militaires - Sciences de la Terre et de l'environnement (CEA), l'a classé comme un séisme de magnitude 3,1.

Trois séismes de ce type avaient été enregistrés le 5 juillet (1,9) et quelques jours plus tôt, le 2 juillet, dans ce même secteur, avec une magnitude de 2,7. Plus récemment, un séisme a fait vibrer la Côte d'Azur, le week-end dernier, mais là encore, assez faiblement avec une magnitude de 2.3.