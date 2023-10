"LuxePack": un salon sous le signe de la transition écologique à Monaco

Une atmosphère élégante et sophistiquée plane au Grimaldi Forum. Les allées, ornées de stands d’exposants, originaires des quatre coins du globe, présentent leurs produits innovants repoussant les limites de l’esthétique et de la fonctionnalité de l’emballage de luxe.

Inciter à l’éveil de la conscience écologique

Allier faste et écologie. Telle est la volonté affirmée de cette édition 2023. Sous le thème "Luxe et Respect de la Nature", l’évènement met en lumière des créateurs utilisant des technologies innovantes, telles que l’impression 3D et l’utilisation de matières premières renouvelables. Un engagement en faveur de l’économie circulaire et de la réduction de l’empreinte carbone. En parallèle, des conférences et des ateliers sont organisés pour sensibiliser les acteurs de l’industrie du luxe aux enjeux environnementaux. Le partage favorisant une prise de conscience collective, et encourageant l’adoption de solutions durables.

Des profils différents, une même dynamique

Chacun s’inscrit dans une démarche responsable, selon ses propres procédés.

C’est le cas de Dimitri Sonderegger, un entrepreneur suisse spécialisé dans la vente d’emballage papier dont l’histoire a tout d’une success story. "Mon grand-père a commencé en vendant des grandes enveloppes pour stocker les radiographies d’hôpitaux, elles étaient déjà en papier recyclable. Mon père a pris la suite en le développant et aujourd’hui, je travaille à ses côtés en cherchant à développer le plus possible ce côté durable", souligne le créateur. Un des produits phare de la marque, une boîte recyclée à partir de palettes. Des produits 100% recyclables sur lesquels la gravure au laser fait office d’étiquette pour éviter l’utilisation de produits de synthèse.

Pour Christelle Dubois, directrice marketing et communication de INESSENS, marque spécialisée dans l’impression d’étiquettes, d’étuis, et d’outils olfactifs, l’enjeu est de se tourner vers l’éco conception. Cette pratique vise à concevoir un produit en se basant sur un modèle réduisant le plus possible son empreinte carbone, dès la création de son prototype. "Nous utilisons des pigments naturels, de papier fibreux, plier au lieu d’utiliser de la colle. Depuis la pandémie, les clients ont une réelle envie de consommer de façon plus responsable. Avant, il s’agissait surtout de greenwashing", confie-t-elle.

Pour Jean-Pierre Bernadet, gérant d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et l’impression de bouteille en verre pour spiritueux basée en Charentes, luxe et écologie ne sont plus incompatibles. "Depuis toujours le luxe et l’environnement sont mis en opposition. Cela est en train de changer", indique le gérant. Pour la marque Bernadet, l’enjeu est de sensibiliser le client. Une ACV (Analyse du cycle de vie), indiquant l’empreinte carbone du produit de l’extraction des matières premières jusqu’à sa consommation finale, est fournie, et plusieurs propositions sont formulées dans le devis, de la plus polluante à la plus verte.

Cette année, le salon du packaging se positionne comme un véritable catalyseur du changement, en encourageant les marques et les créateurs à repenser leurs stratégies pour concilier luxe et respect de l’environnement.

Photo L. R..

Photo L. R..

Dépasser le greenwashing Un des enjeux majeurs de l’événement est de démontrer que la conscience écologique des grandes marques n’est plus simplement une politique de greenwashing, mais tend à devenir une réelle prise de parti au sein de cette industrie. "Nous investissons de plus en plus pour réduire au maximum nos émissions carbone et surtout accompagner nos clients vers un changement de leurs habitudes, qu’ils soient visiteurs ou exposants. Nous conduisons en ce moment même un Bilan Carbone détaillé qui nous permettra d’améliorer encore la gestion de nos ressources et notre proposition de participation dans les années à venir", indique Fabienne Germond, directrice des salons Luxe Pack.

Quatre TGV repartiront pour Paris entre demain et mercredi. Photo S. T..

Face à l’urgence écologique, le train Luxe Pack est entré en gare

C’est un train un peu particulier qui est entré en gare de Monaco - Monte-Carlo ce lundi, sur la voie B, à 14 h 02, avec 10 petites minutes de retard, en provenance de Paris Gare-de-Lyon.



Déjà parce qu’il s’agissait d’un TGV. La gare de la Principauté accueillant, normalement, seulement les Transports express régionaux (TER). Et ensuite parce que ce train était affrété par l’organisation du salon Luxe Pack à destination uniquement des exposants et des visiteurs.



Une initiative prise par l’organisation de l’évènement et le gouvernement princier, "pour éviter l’avion", assure Guy Antognelli, directeur de l’office de tourisme du Rocher et présent à l’arrivée.



Pour 60 euros, les voyageurs n’ont pas seulement limité leur empreinte carbone.



Ils ont également pu profiter d’animations mises en place par Luxe Pack, telles que dégustation à l’aveugle, des instants détente avec massages ou encore des ateliers de sensibilisation à l’urgence climatique, avec une fresque du climat, pour dresser une liste non exhaustive.



À la sortie du train, nombreux sont ceux qui ont été conquis par l’expérience.



"On arrive à Monaco directement. En avion, on doit atterrir à Nice. C’est du porte à porte. Puis le service était super, ça nous a aussi permis d’échanger avec les exposants", note Valérie Le Lièvre, venue prospecter pendant trois jours au salon. Pour Thibault Payen, également en repérages, "le côté écolo" a forcément joué dans son choix de réserver ce train privé pour arriver directement en Principauté. La centaine de voyageurs a ensuite pu regagner le Grimaldi Forum via des navettes privées.



S. T.