A Monaco, un projet collaboratif pour protéger l’océan Austral

Le Musée océanographique a franchi, ce mardi, le cap du millionième visiteur accueilli depuis l’ouverture de l’exposition "Mission polaire" le 4 juin 2022. C’est ainsi qu’Aly, 13 ans, Fallou, 10 ans, et leur maman, Anna, se sont vus réserver un accueil un peu spécial par l’équipe du musée.

"C’est un grand moment pour nous, s’est réjoui Cyril Gomez, directeur général adjoint de l’Institut océanographique de Monaco. Un million de visiteurs c’est un million de personnes directement sensibilisées aux océans et aux mondes polaires et à ce qu’ils représentent pour la planète. C’est-à-dire un régulateur très important pour le climat et, surtout, une zone qui doit être protégée."

Faire connaître, faire aimer et faire protéger l’océan

Cette journée était aussi l’occasion, pour l’Institut océanographique, de dévoiler un tout nouveau projet collaboratif. Toujours dans le même objectif défendu par le musée depuis plus de 100 ans : "Faire connaître, faire aimer et faire protéger l’océan."

Outre les aquariums et les différentes expositions proposées, "il manquait un petit quelque chose", a confié Cyril Gomez : "L’engagement." C’est ainsi que l’Institut océanographique a lancé son tout nouveau dispositif interactif et collaboratif.

Celui-ci consiste en une borne, disposée dans le musée, permettant au visiteur d’appuyer sur un bouton pour faire entendre sa voix en faveur de la création de trois grandes aires marines protégées autour de l’Antarctique. L’une située à l’Est près de la terre Adélie, l’autre à l’Ouest le long de la Péninsule Antarctique, ainsi qu’une troisième dans la mer de Weddell. Soit près de 3,8 millions de km² protégés pour limiter l’impact de l’activité humaine, y compris des régions interdisant la pêche d’espèces vulnérables. "Les scientifiques insistent pour que soient mises en place des aires marines protégées dans cette zone depuis 2016 pour permettre d’avoir des océans en bonne santé. Mais cette volonté est bloquée, notamment au niveau politique", regrette le directeur général adjoint.

Jusqu’à fin 2024

En effet, dans les années 1960, l’Antarctique a été déclaré "espace consacré à la science et à la paix". Depuis, deux aires marines protégées ont été créées dont, en 2016, celle de la mer de Ross (2,09 millions de km²) soutenue par le prince Albert II. Mais les négociations pour les trois nouveaux projets stagnent en l’absence d’un consensus entre les États.

Grâce à l’appui de ses visiteurs, l’Institut océanographique entend ensuite "porter le message qu’il faut changer les choses auprès des décideurs politiques". Ce dispositif participatif sera disponible jusqu’à la fin de l’année 2024 au musée.