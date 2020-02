Un match de hockey pour éveiller les consciences

Ambassadeur des Nations Unies pour les régions polaires, l’ancien hockeyeur russe Slava Fetisov semble vouloir briser la glace sur le sujet du réchauffement climatique. La légende russe a donc fait appel à de nombreuses institutions comme le Vatican, les Nations Unies, et des personnalités du monde entier, pour porter son message.

Mais, son combat ne s’arrête pas là. Voilà maintenant près d’un an qu’il organise des matchs d’exhibition dans plusieurs pays autour du globe. Après Singapour, Israël ou encore les États-Unis, c’est au tour de Monaco d’accueillir « The Last Game ». Une opposition pendant laquelle les hockeyeurs des Barracudas de Monaco et d’anciens professionnels russes de la discipline devront s’affronter.

Sur 200 spectateurs attendus, ce mercredi 12 février à 17 h 30, l’événement affiche déjà complet. Le match promet d’être spectaculaire.

Sensibiliser à la fonte des glaces

Depuis quelques années, beaucoup d’associations ont pris part à la lutte contre le réchauffement climatique. Des études et de nombreuses informations ont circulé à propos de ce sujet ultrasensible. Et, aujourd’hui, la Fondation Albert II, la mairie de Monaco et la Fédération monégasque de patinage veulent contribuer à cette lutte en organisant cet événement sportif.

Pour interpeller les Monégasques sur la situation en Arctique, une conférence de presse sera organisée juste avant le match. Slava Fetisov prendra la parole pour alerter le public sur la situation plus que préoccupante des régions polaires et expliquer son projet qui mènera, à terme, à l’organisation d’un match dans ces régions où le risque de fonte rapide est imminent. Certains scientifiques pensent que si la tendance perdure, l’Arctique pourrait connaître des étés sans glace d’ici à 2040. Une situation qui concerne le monde entier étant donné l’impact majeur que pourrait avoir la disparition des banquises notamment sur les zones côtières et la météo.

Attirer le jeune public

Joueur de hockey de classe mondiale, Slava Fetisov a fait de la glace son champ de bataille. Mais aujourd’hui, son message dépasse sa carrière. Et c’est aux jeunes générations qu’il veut l’adresser. Alors, après son match de hockey hors concours, il veut attirer la jeunesse et les amateurs de ce sport autour d’une master class, dirigée par d’anciens joueurs russes de hockey comme Viatchelav Bykov, double médaillé d’or olympique avec la Russie. Une façon de centrer l’attention des spectateurs sur le sort fragile de l’écosystème arctique autour du hockey.

En dix ans, les conditions climatiques ont changé. Le réchauffement ne cesse d’inquiéter les populations les plus concernées. Au Nord, dans les pays scandinaves ou encore en Russie, ces changements ont eu un impact négatif sur le territoire. L’objectif n’est donc plus de s’inquiéter mais plutôt d’agir.