Un kiosque d’informations solaire débarque à Monaco

Un look venu du futur. Le nouveau kiosque d’informations ne ressemble pas à ses pairs, installés boulevard des Moulins et à la gare.

En même temps, ce bureau d’informations sur le parvis du Grimaldi Forum est une expérimentation de la Direction du tourisme et des congrès. Il fonctionne uniquement à l’énergie solaire.

10 minutes d’ensoleillement pour 1 heure de batterie

Baptisé « le Cubox », le kiosque fonctionne sans aucun branchement, chargeant même en l’absence de soleil. Son autonomie est donc illimitée selon la Direction du tourisme. Dès son ouverture, l’énergie nécessaire au fonctionnement du réfrigérateur et du ventilateur est fournie. « Dix minutes d’ensoleillement suffisent à charger une heure de batterie », au total, il produit une énergie suffisante pour la consommation d’une famille de 4 personnes.

Plutôt impressionnant. Qu’en pense celui qui travaille dedans ? « C’est top ! Depuis ce matin, le ventilo marche à fond et je charge mon portable sans soucis… En plus gratuitement ! », se réjouit Romuald.

À quoi servent les bureaux d’informations ?

À informer, me direz-vous.

De 10 h à 17 h, ouverts tous les jours sans interruption, ces bureaux viennent en aide principalement aux touristes.

« Les questions qui reviennent le plus concernent les toilettes, le bus et les lieux les plus touristiques », explique Romuald.

En plus de ce « Cubox », quatre kiosques d’informations sont disposés dans toute la Principauté cet été, au Jardin exotique, à la Galerie des pêcheurs, sur le quai Albert Ier et sur l’allée Lazare-Sauvaigo.

Si l’expérimentation de « Cubox » s’avère être un succès, l’objectif est d’accroître la présence de ces kiosques d’ici à 2020.