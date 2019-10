C’est une semaine du goût exceptionnelle qu’on vécu les enfants de la crèche du Dr-Lyons à Cap-d’Ail. Un goût travaillé toute l’année par Inès, la cuisinière maison, qui prépare sur place des plats à base de produits bio pour les fruits et légumes et locaux pour le reste. C’est elle qui, tout au long de la semaine, a proposé aux petits des menus améliorés, différents pour leur faire découvrir de nouvelles saveurs et textures. Mais pour cette Semaine du goût, Inès a reçu la visite d’un hôte de marque : le chef étoilé Joël Garault, l’homme qui a accroché des étoiles au restaurant de l’hôtel Hermitage de Monaco. Ainsi, dans une cantine transformée en salle de grand restaurant, avec nappes en tissu, porcelaine, verrerie et décoration de table, les pitchouns ont découvert l’univers de la grande cuisine, avec un menu étonnant dans une crèche... Mais les enfants n’ont rien laissé dans l’assiette. Il s’agissait d’un duo de betteraves cuites et crues en vinaigrette de persil, sauté de veau, sa polenta et ses petits légumes de saison, quenelle de fromage frais et son riz soufflé, compote de pommes et ses framboises et, pour finir, une glace vanille et ses tuiles aux amandes. Tout le personnel de la crèche s’est transformé en serveur, commis de cuisine ou plongeur, y compris Pascale Spagli, la conseillère municipale déléguée à la Petite enfance. Un joli souvenir gastronomique pour les enfants et un moment professionnel inoubliable pour la cuisinière maison, Inès.