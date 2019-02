Débrancher le chargeur de son téléphone lorsqu’on ne l’utilise plus, arrêter d’utiliser des cotons-tiges, s’essuyer les mains avec une serviette en tissu plutôt qu’en papier, couper le robinet lorsque l’on se brosse les dents… Pas toujours évident d’adopter les bons réflexes. Alors, pour faire évoluer les mentalités, Kate et David, gérants du Stars’N’Bars à Monaco, ont lancé l’année dernière l’écochallenge.

Le principe est simple. Il suffit de choisir un écogeste, se filmer, poster sa vidéo sur les réseaux sociaux et ne pas oublier de nommer cinq personnes ou entreprises pour qu’ils créent à leur tour leur propre vidéo. L’idée est de promouvoir les bons gestes écologiques d’une manière ludique.

Objectif zéro déchet

Et ce dimanche, les gérants comptent bien sur cet après-midi « Zéro déchet » pour sensibiliser le plus de monde sur la place que les déchets occupent dans notre société. De la réalisation de produits ménagers « maison » à la confection de produits cosmétiques naturels, de nombreux intervenants animeront plusieurs ateliers.

Pour Louise Svensson, commerciale et responsable de l’Ecohub – la division environnementale du restaurant créée en 2016 –, "l’idée est que tout le monde participe". Ainsi, l’année dernière, le Grimaldi Forum mettait l’accent sur le tri sélectif, la Direction du Tourisme et des Congrès faisait réagir avec le tourisme responsable, et Terre de Monaco nous incitait à réduire notre consommation de viande. Autant d’entreprises monégasques tournées vers l’écologie.

Un milliard de pailles par jour

Des actions qui contribuent à un environnement plus sain et qui font écho à la loi anti-plastique, qui concerne notamment les pailles.

En effet, on en consommerait un milliard par jour dans le monde. Un chiffre qui fait froid dans le dos.Si bien que d’ici 2021, couverts et assiettes jetables, ainsi que gobelets, n’existeront plus en Europe.

À Monaco, très en avance dans ce domaine, les sacs et pailles en plastique sont déjà interdits. Et les couverts le seront dans un an.

Le Stars’N’Bars n’a, quant à lui, pas attendu pour adopter les bons gestes.Très engagé pour l’environnement, voilà maintenant deux ans que l’établissement monégasque a cessé d’utiliser des pailles en plastique.

Des journées bien-être sont aussi organisées régulièrement et des plats bio et vegan ont été ajoutés à la carte. Une manière de contribuer, à sa façon, à rendre la planète plus saine.

Ce dimanche de 13h à 17h au Stars’N’Bars. Renseignements au +377.97.97.95.95.