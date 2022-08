Un directeur de golf explique l'épineuse gestion de l'eau après plusieurs semaines de sécheresse

Comment procédez-vous pour arroser votre golf?

Nous on a trois puits, donc on puise dedans, on puise dans notre nappe. Avant on utilisait de l’eau de ville, mais ça c’était il y a 18 ans. Clairement, entre utiliser de l’eau potable et de l’eau non potable, il y a une sacrée différence. Écologiquement ça n’a rien à voir. Il y a encore quelques golfs en France qui utilisent de l’eau de ville mais globalement tous les golfs ont fait des efforts et ont investi dans l’arrosage.

Pourquoi est-ce nécessaire que l’herbe d’un golf soit arrosée?

Nous on cherche à garder l’herbe en vie. Il ne faut pas que l’herbe soit trop humide ou trop arrosée. Le but du jeu, c’est de garder l’herbe vivante parce que sinon elle meurt. Mais ce n’est pas que l’herbe soit verte. Par exemple, si vous prenez des pays comme l’Angleterre, le gazon est jaune mais l’herbe est vivante. Mais dans des régions comme le sud de la France, la racine de l’herbe meurt avec ces chaleurs. C’est pour ça que l’arrosage doit être maîtrisé et disposé à des endroits stratégiques. Ce que l’on recherche, c’est que l’endroit où la balle repose soit le plus dense possible pour que la balle soit bien portée. Sinon, pour les golfeurs, ça va être beaucoup plus dur à jouer. De mon côté par exemple, j’arrose très peu la nuit, et toutes les zones qui risquent de mourir sont arrosées à la main la journée, mais clairement ça demande plus de personnel et plus d’argent que si vous choisissez de programmer via un ordinateur un arrosage toute la nuit.

Comment faites-vous quand l’herbe de votre golf est morte?

Les investissements sont énormes quand l’herbe est morte. Il faut replanter, mettre de l’engrais, et obligatoirement arroser… Le problème, c’est que la situation est gérée à court terme. Automatiquement, on a tous été obligés de baisser notre consommation d’eau. On a au golf de Saint Donat 60% des zones qui sont mortes aujourd’hui. Que ce soit le practice, le parcours compact, et les 50 premiers mètres de la zone du jeu de chaque trou... Là, on essaye de retrouver des graines pour replanter, ça va nous coûter au moins 20.000 euros. Mais ça n’est pas logique, c’est déconstruire pour reconstruire. Je ne suis pas certain que ce soit bon pour la planète sincèrement.

Quelles seraient les solutions plus viables?

Ce ne serait pas compliqué de voir qui consomme quoi, de faire une moyenne, et d’établir un plan à l’année. Mais il faut anticiper, que l’on se mette autour de la table et que l’on fasse tous des efforts. Parce qu’à long terme, il y a des choses à faire. On peut faire des lacs, récupérer de l’eau ailleurs, changer la surface à certains endroits et mettre du sable à la place du gazon. Il y a aussi des zones que l’on peut supprimer.

Économiquement, que représentent les golfs sur la Côte d’Azur?

C’est une économie essentielle, les golfs dans notre région. Dans notre golf, par exemple, environ 40.000 personnes viennent chaque année, et derrière, il y a des emplois. Si les conditions ne sont pas bonnes, les touristes américains ne vont pas venir par exemple. Et il faut savoir que l’herbe ça met trois mois à pousser, donc les clients ne seront pas là, les salariés seront peut-être au chômage… Si chaque année c’est ça, c’est la catastrophe!