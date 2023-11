Un "diable d'eau" visible à seulement quelques mètres de la plage sur la Promenade des Anglais à Nice

Le phénomène est furtif mais reste impressionnant. Un internaute a filmé, samedi 25 mètres la formation d'un tourbillon "water devil" (ndlr: diable d'eau) à seulement quelques mètres de la plage de Carras, sur la Promenade des Anglais à Nice.

"Samedi 25 novembre 2023 pendant que je rentrais chez moi sur la Promenade des Anglais à Nice, j’ai aperçu un Water Devil au large de la plage de Nice en face de Carras. Ça n’a duré très probablement pas plus de 2m", écrit-il sur X, accompagné d'une vidéo.

Samedi 25 novembre 2023 pendant que je rentrais chez moi sur la promenade des anglais à Nice, j’ai aperçu un Water Devil au large de la plage de Nice en face de Carras. Ça n’a duré très probablement pas plus de 2m. @MeteoExpress @Meteovilles @KeraunosObs @meteofrance @NiceMeteo06 pic.twitter.com/cKDkwaF63A — OragesNice06 (@OragesNice06) November 26, 2023

Le "water devil" est un phénomène rare.

Dans une interview accordée à nos confrères de France 3, David Dumas de Keraunos l'observatoire français des tornades et orages, expliquait qu'il se produisait "quand il fait beau et sec et avec des conditions de vent particulières comme des cisaillements de vent".