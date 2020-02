Un appel aux dons de matériels de puériculture et petite enfance

Dans le cadre des collectes organisées par la mairie de Monaco et l’association Monaco Développement Durable (MC2D), la prochaine opération, « Monaco s’engage contre le gaspillage… de matériel de puériculture et petite enfance », aura lieu les mardi 4 et mercredi 5 février, de 13 h à 18 h, à l’espace Léo Ferré.

Les deux associations qui bénéficieront cette fois du fruit de cette collecte, Mission Enfance et MIR Nice / Monaco, sont à la recherche de nombreux articles en lien avec la petite enfance : tables à langer, transats pour bébé, sièges-auto, poussettes, chauffe-biberon, mini-robots culinaires spécial bébé, pèse-bébé, tapis et portiques d’éveil, jouets d’éveil petite enfance (0-3 ans)… mais aussi paquets de couches, boîtes de lait en poudre pour bébé non ouvertes (date de péremption non dépassée), etc.

Tous les articles ayant un lien avec la petite enfance, à condition qu’ils soient propres et en très bon état, pourront être déposés aux dates indiquées, entre 13 h et 18 h, à l’espace Léo Ferré.

Pour rappel, ces collectes ont pour but de limiter le gaspillage sous toutes ses formes et de favoriser l’économie circulaire. Elles sont aussi l’occasion de faire une bonne action puisque les dons profitent à des associations caritatives qui apportent quotidiennement leur soutien aux plus démunis.