Trois manières d'endiguer la pollution liée aux capsules de café

Entre les murs de l’immense bâtisse du centre de tri du Muy (Pizzorno Environnement), les tapis tournent à plein régime et le bourdonnement des machines résonne. Ce centre, qui existe depuis 2007, trie aujourd’hui plus de 30 000 tonnes de déchets ménagers par an. Parmi eux, une petite partie sont des petits métaux (entre 60 et 80 tonnes), partagés à part égale entre acier et aluminium.

Deux ans plus tard, le centre a été le premier à prendre part à un projet pilote en partenariat avec le CELAA (Club de l'Emballage Léger en Aluminium et en Acier) et Nespresso : installer une machine capable de collecter ces petits déchets métalliques de 0 et 70 mm.

“Notre machine à courant de Foucault permet de séparer les métaux grâce aux champs magnétiques. Que ce soit les petites capsules de café ou les canettes” explique Hervé Antonsanti, directeur des activités du site.

L’avantage de ce projet est aussi de faciliter la collecte des ces matières. Habituellement, les capsules se jettent dans la poubelle (jaune dans la plupart des communes) avec le papier et les journaux. “Ce qui permet de simplifier le message pour les usagers” complète le directeur.