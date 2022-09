Trois bonnes raisons de se rendre à la Nuit de la chauve-souris à Saint-Raphaël

Estérel Côte d’Azur Agglomération organise, pour la 9e année consécutive, la Nuit de la chauve-souris sur son territoire aujourd’hui et les vendredis 9 et 16 septembre. Les deux premières dates auront lieu à Saint-Raphaël, avec un point de rendez-vous fixé au parking du Gratadis à Agay.

La soirée finale, le 16, se tiendra dans deux lieux différents: aux Adrets-de-l’Estérel et à Roquebrune-sur-Argens. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous mais les places sont limitées (environ 40 personnes). La manifestation offre des balades contées nocturnes ainsi qu’une information scientifique. Voici trois raisons de vous laisser tenter par cette expérience hors du commun.

1. Car c’est un événement mondial

La Nuit de la chauve-souris est organisée depuis 1997 en France et dans le monde afin de faire découvrir à un large public la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protections mises en place pour préserver ces animaux en déclin. Une trentaine de pays s’apprête à célébrer en même temps les 36 espèces européennes ainsi que la centaine d’espèces dans les départements et collectivités d’outre-mer. Parmi les pays participants: l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, le Mexique…

2. Pour se débarrasser des clichés

Une occasion d’apprendre au sujet d’un animal méconnu par le grand public et victime d’idées reçues diffusées dans la culture populaire – elles seraient buveuses de sang! Les chauves-souris suscitent toujours une grande peur voire une répulsion. "Ce sont des insectivores. Elles jouent un rôle de régulateur, d’insecticide naturel, explique Audrey Allemand, animatrice Natura 2000 d’Estérel Côte d’Azur agglomération. C’est un maillon essentiel dans l’équilibre de notre écosystème." Loin de provoquer des désagréments pour l’homme, elles nous débarrassent des moustiques et autres diptères qui hantent nos soirées d’été. "En connaissant mieux ces mammifères, on sait quelles sont les choses à faire et à ne pas faire", indique-t-elle.

3. Des balades pour mieux les voir

À la tombée de la nuit, les participants embarqueront pour des promenades familiales afin de découvrir et observer ces chiroptères en plein vol. Accompagnés des animateurs Natura 2000, les conteurs de ces soirées, Gilles Elbaz (2 et 16 septembre) et Marien Guille guideront le public dans une escapade poétique et mélodieuse. "On mêle savoir scientifique et magie des contes. C’est une belle accroche!", se réjouit Audrey Allemand.

Une occasion en or d’appréhender le seul mammifère volant d’un autre œil!

Rens. et inscriptions au 04.94.19.68.51.