Traversée de l'Atlantique à la rame: sans nouvelle de lui, les amis de Jean-Jacques Savin, l'aventurier de 75 ans sont "très inquiets"

Depuis, plus rien. Dans un texte publié samedi sur Facebook, sur la page "Jean-Jacques Savin : traversée de l'Atlantique à la rame", Manon sa fille répète que "nous sommes bien sûr très inquiets. Tout a été mis immédiatement en œuvre en coordination avec les services de secours en mer français, portugais et américains",

A son bord, 300 kg d'équipements, dont de la nourriture lyophilisée, un point de chauffage, un fusil-harpon pour pêcher, un désalinisateur électrique et un manuel, sa mandoline, du Champagne, du Sauternes et du foie gras pour fêter son anniversaire.

Mercredi, sur sa page Facebook, Jean-Jacques Savin mentionnait la "forte houle et la force de vent", ajoutant qu'il était obligé d'"utiliser (son) désalinisateur manuel". "Cela me coûte de l'énergie physique. Rassurez-vous, je ne suis pas en danger !", écrivait-il.

Grand sportif et "aventurier dans l'âme", cet ancien militaire parachutiste, mince et musclé, avait passé en 2019 plus de quatre mois dans un bateau en forme de tonneau de trois mètres de long et 2,10 m de diamètre. Il avait ainsi traversé l'Atlantique en solitaire, poussé par les vents et les courants.

Cet ancien pilote privé et conservateur de parc national en Afrique avait ainsi rallié les Antilles qu'il espérait à nouveau rejoindre à la rame.

Il avait signé un livre "127 jours à la dérive, l'Atlantique en tonneau" sur son aventure qui avait également été suivie par 23.000 personnes sur Facebook.

Pour cette nouvelle expédition, il était admiré au jour le jour par les enfants de l'association Ela (Association européenne contre les leucodystrophies).

"Je vais ramer huit heures par jour, et quand ça soufflera fort, je m'enferme", disait-il, se réjouissant du fait de bénéficier d'une nouvelle protection : l'attribution d'un code lui permettant d'être vu par les radars des cargos. Une sécurité dont il n'avait pas pu bénéficier lors de sa précédente aventure il y a deux ans.