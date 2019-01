Transition énergétique : Monaco ville durable les forces s’allient La Société des Bains de Mer s’engage totalement

Chacun doit faire sa part… Monaco fait la sienne avec la mission pour la transition énergétique qui doit fédérer toutes les instances publiques et privées afin que chacun s’engage, individuellement.

Préserver la planète : le prince y a consacré son règne, le gouvernement princier fait un pas de plus pour mobiliser et parvenir à la neutralité carbone en 2050.

Mardi 29 janvier, le Ministre d’État a dressé un tableau sans compromission de la situation. « C’est un énorme sujet. La planète ne va pas bien. Des records de froid, de chaleur, sont tous les ans battus. S’ajoutent les vents violents, les tsunamis… Les catastrophes vont continuer à se produire. Nous sommes rentrés dans des processus profonds qui vont durer. Et les démocraties ne sont pas équipées pour prendre les décisions qu’il faudrait pourtant prendre et qui sont radicales. »

L’anthropocène (l’Ère de l’Homme) affole les esprits clairvoyants. « La menace est réelle. On la vit. Et les mesures à prendre sont compliquées. On assiste à une rupture du contrat social sous-tendue par l’utilisation sans fin et sans prix des énergies fossiles. Ce contrat social, fondé sur le contrat naturel depuis les Lumières, est entièrement disjoint. »

L’engagement du Prince sur la scène internationale

Face à cette problématique qui relève sinon de la survie, du moins de la qualité de vie de l’humanité tout entière, Monaco « a fait ce que je trouve la seule chose à faire, souligne le Ministre...