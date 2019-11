Cédrick Lanari et Thierry Loutre, respectivement président de la Fédération des syndicats de salariés de Monaco (F2SM) et secrétaire général et fondateur du Syndicat monégasque des nouvelles technologies de l’information et de la communication (SMNTIC), ont signé, vendredi 25 octobre, le Pacte national pour la transition énergétique.

Cédrick Lanari et Thierry Loutre, respectivement président de la Fédération des syndicats de salariés de Monaco (F2SM) et secrétaire général et fondateur du Syndicat monégasque des nouvelles technologies de l’information et de la communication (SMNTIC), ont signé, vendredi 25 octobre, le Pacte national pour la transition énergétique. La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de la F2SM en présence d’Annabelle Jaeger-Seydoux, directrice de la Mission pour la transition Energétique (MTE) et de son équipe, ainsi que des secrétaires des syndicats concernés et de membres du bureau. Cédrick Lanari se dit prêt à « montrer la voie » et accélérer la dynamique en entraînant également dans le mouvement les dix syndicats qui composent la Fédération. Le SMNTIC, de son côté, s’engage notamment sur la mobilité et la dématérialisation - le syndicat ne distribue par exemple pas de tract. Par ailleurs, il s’est fixé un objectif cette année : faire héberger son site web par Monaco Telecom, également signataire du Pacte. Pour rappel, le Pacte National, mis en place en 2018 par la MTE, vise l’engagement de la communauté monégasque pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par le Prince souverain.