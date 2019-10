Transition énergétique : les Caisses sociales s’engagent

Les Caisses sociales de Monaco (CSM), par la signature de Jean-Jacques Campana, leur directeur, a adhéré, mercredi 9 octobre, au Pacte national pour la transition énergétique, en présence d’Annabelle Jaeger-Seydoux, directrice de la Mission pour la Transition énergétique (MTE) et de leurs équipes respectives.

Annabelle Jaeger-Seydoux a salué, lors de sa prise de parole, les efforts réalisés par le service et ses objectifs ambitieux. Les CSM s’engagent en effet à deux niveaux : en qualité d’entreprise du secteur tertiaire et de propriétaire d’immeubles (parc immobilier de la Caisse autonome des retraites).

Avec plus de 240 salariés, l’ampleur de l’engagement des CSM, à l’image des actions menées, est tout à fait significative.

Parmi celles d’ores et déjà mises en place, on relève la dématérialisation des échanges avec les assurés, les employeurs et les professionnels de santé ; l’achat d’un véhicule électrique pour les trajets professionnels ; la suppression des bouteilles et gobelets en plastique ; l’achat d’électricité verte.

De plus, en adhérant au Pacte national, les CSM entendent à la fois poursuivre leurs actions en faveur de la dématérialisation, favoriser le recours, par le personnel, à des solutions de mobilité durable, étudier la possibilité d’installer des panneaux solaires sur les bâtiments du parc immobilier de la CAR et réaliser des audits énergétiques des immeubles du parc, en ciblant dans un premier temps les plus importants.