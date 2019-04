Transition énergétique à Monaco : on en est où ?

"Il n’y a jamais eu autant de monde à cette réunion annuelle." La remarque de cet habitué est un bon signe. Une jauge de la prise de conscience en Principauté.

Vendredi soir, la Ballroom du Yacht-club était archi-comble lorsque Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, a dressé les premiers bilans, un an après le lancement de la Mission pour la transition énergétique (MTE), le bras armé du Livre blanc présenté par le prince Albert II en 2017.

"À vous de jouer"

Une nouvelle page de ce combat contre l’émission de gaz à effet de serre (GES) en Principauté a été ouverte, vendredi soir. Après avoir rappelé toutes les mesures prises par le gouvernement princier depuis trois ans (1), Marie-Pierre Gramaglia a lancé un appel à la mobilisation générale : "Il est indispensable que tout le monde s’investisse. Les discours, les bonnes intentions, les règlements et interdictions ne sont rien sans les efforts qui doivent être faits individuellement et collectivement." D’où le thème retenu pour cette conférence annuelle : "A vous de jouer".

Et pour s’assurer que la bonne parole et les bonnes pratiques se répandront bien sur chacun des Monégasques, résidents et salariés de la Principauté, un Comité stratégique du Pacte national pour la transition énergétique sera créé cette année. "Il aura pour rôle d’accompagner et de relayer la Mission pour la transition énergétique dans son action de mobilisation de toutes les composantes de la communauté monégasque", indique la conseillère-ministre de l’Environnement.

Les priorités de 2019

"Il nous faut aller quatre fois plus vite et tous ensemble", complète Annabelle Jaeger-Seydoux, la directrice de la MTE. Pour ce faire, des actions seront menées cette année dans quatre domaines prioritaires.

BTP : une nouvelle réglementation énergétique sera adoptée afin d’éradiquer le fioul en 2022 et des audits énergétiques réalisés sur le bâti.

Énergies renouvelables : la production d’énergie solaire sera doublée et deux projets de pompe thalasso-thermiques réalisés pour alimenter La Condamine et le Larvotto en énergie verte.

Déchets : les filières de recyclage seront améliorées et la consommation de plastique réduite avec l’interdiction des pailles et des bâtonnets mélangeurs.

Mobilité : le nombre de voitures électriques en autopartage sera doublé et celui de vélos électriques triplé (lire ci-dessous). Et puis, comme l’incite Annabelle Jaeger-Seydoux : "Marchez et utilisez les transports en commun !" Cela va de soi mais ça va mieux en le disant…

(1). Interdiction des sacs en plastique ; doublement du parc de vélos électriques ; nouvelle réglementation thermique dans le BTP ; renforcement du tri…