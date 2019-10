Transition énergétique à Monaco: les meilleures initiatives saluées

Au chapitre mobilité, la mission pour la transition énergétique a choisi de mettre en lumière l’initiative d’Alexandre Capeau et Thomas Guiral. Le premier est salarié de la Single Buoy Moorings. Le deuxième des Caisses sociales.

Ensemble, les deux amis ont pris l’habitude depuis quelques années de venir du centre de Nice pour travailler à Monaco, à vélo. En 2013, ils se fédèrent en association baptisée MC Bike2Work.

"D’abord, pour un aspect sécuritaire, on se sent plus fort sur les routes à plusieurs et nous portons des maillots verts pour être bien vus." Car le trajet par la Basse ou la Moyenne corniche peut être accidentogène : absence de pistes cyclables, une voie étroite, des automobilistes qui appuient sur l’accélérateur.

"Nous avons vu une évolution positive des comportements ces dernières années, même si nous continuons à être parfois frôlés par un bus ou une voiture. Mais nous sommes des usagers de la route comme les autres", plaident les fondateurs de l’association qui compte 80 membres.

Selon leurs données, une centaine de cyclistes font le trajet quotidien aller-retour entre la Métropole niçoise et la Principauté. "Ce que nous voulons, c’est promouvoir ce mode de déplacement, qui est le plus écologique et le plus pratique pour venir travailler."

Écologique, oui. Rapide, les utilisateurs comptent une heure, voire 35 à 40 minutes pour les plus aguerris, "en respectant les feux et la circulation" en venant du port de Nice. Pratique ? Encore faut-il disposer d’un endroit pour se doucher et se changer sur son lieu de travail après avoir pédalé.

"C’est que nous plaidons auprès des employeurs de la Principauté, pour favoriser ces espaces mais aussi des lieux pour stationner en sécurité son vélo. Pour les salariés, c’est une manière d’optimiser son temps en faisant du sport sur son trajet quotidien."

L’initiative, dans sa globalité, mérite d’être saluée. Et pour celles et ceux qui veulent s’y essayer, l’association propose de faire la route en groupe à vélo au départ de Nice, avec un petit café et croissant offert à l’arrivée.

Savoir +

Renseignements: www.mcbike2work.com.

L’adhésion coûte 10 euros par an.

