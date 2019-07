Transition énergétique à Monaco: ils s'engagent vraiment

Une neutralité carbone à l’échéance 2050. Sans doute utopique il y a quelques décennies, cet objectif ambitieux est désormais l’un des chevaux de bataille du gouvernement princier. Pour accompagner cette démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Mission pour la transition énergétique chapeaute les actions, notamment dans les secteurs les plus polluants, à savoir le transport routier, le traitement des déchets et la dépense énergétique dans les bâtiments.

A eux trois, ce sont 90 % des émissions du pays. Hier, lors des premières rencontres de la transition énergétique, l’entité gouvernementale a mis en lumière des initiatives qui vont dans le sens d’une conduite écoresponsable, de nouvelles habitudes. Aussi individuelles que collectives. Aussi publiques que privées. Dans la droite lignée, donc, du Pacte national pour la transition énergétique voulu par le prince Albert II, cet outil de progrès permettant à tout un chacun – résidents, travailleurs, entreprises, institutions, associations – de contribuer à la transition énergétique. A son niveau. Avec ses moyens.Car la prise de conscience est collective. Et non pas individuelle.

Le prototype d’un bâtiment en bois programmé pour 2022

BD2M. Un acronyme pour Bâtiments durables méditerranéens de Monaco. Un label sur lequel planchent depuis octobre dernier les protagonistes de la filière construction, laquelle représente 30 % d’émissions de gaz à effet de serre dans le pays. "C’est une démarche volontaire qui implique tous les acteurs pour créer un référentiel qui les engage dans des bâtiments durables méditerranéens, détaille Annabelle Jaeger-Seydoux, directrice de la Mission pour la transition énergétique. C’est-à-dire qui est adapté au climat local, non seulement sur le volet énegétique mais aussi sur le confort de vie, le choix des matériaux, la ventilation naturelle. Il sert aussi à favoriser les bonnes pratiques. Il sera officiellement présenté fin septembre."

Une certification à la sauce monégasque fortement inspirée de BDM, créé il y a une décennie en Paca. Pour l’heure, seule la villa Troglodyte, signée J.B Pastor & Fils, est labellisée BDM en Principauté. Une autre réalisation pourrait suivre sur le territoire, cette fois sous l’étiquette toute fraîche de BD2M. Une construction qui casse littéralement les codes puisqu’elle sera en bois lamellé-croisé. "Ce projet en cours d’études visera la certification BD2M. Il se situera sur un terrain de 400 m² sur le boulevard d’Italie à proximité de Testimonio II, détaille Jean-Luc Nguyen, directeur des Travaux publics. Ce sera donc un immeuble en bois de neuf étages avec 25 logements domaniaux, et deux niveaux en sous-sol. Les travaux sont prévus pour 2020 avec une livraison à la fin du premier semestre 2022."

Ne voulant pas creuser davantage en profondeur pour le stationnement, les autorités ont opté pour un souterrain qui passerait directement sous le boulevard d’Italie jusqu’à un parking public où les résidents stationneraient leurs voitures. "Faire plus de niveaux en sous-sol aurait nécessité beaucoup de béton. Or, le ciment est un gros consommateur d’énergie grise. Avec ce système de souterrain, on réduit la signature carbone, affirme-t-il. À Monaco, on a une tradition : on fait beaucoup de maçonnerie et de béton. C’est une culture. Lorsque vous passez à d’autres modes de construction, le nombre d’heures est délocalisé en usines. Il faut voir si ce type de méthode aura aussi un impact positif en matière de logistique de chantier, de durée, de nuisances liées à la construction."

Par ailleurs, avec ce "prototype, ce démonstrateur", Jean-Luc Nguyen entend "innover sur le mix énergétique". "On va essayer de minimiser la consommation notamment au niveau du confort d’été avec des systèmes de protection solaire extérieurs afin d’éviter le rayonnement solaire. On a des brasseurs d’air, des pieux géothermiques, on va mettre une pile à combustible qui va créer de l’électricité, des panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques. On va expérimenter un certain nombre de solutions."

Si cette expérimentation sur un « petit » immeuble s’avère fructueuse, elle pourrait bien s’étendre à d’autres constructions plus importantes.