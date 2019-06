Transition écologique : Faire plutôt que discourir

Il n’y a pas de plan B, pas de planète de rechange. » La phrase est certes empruntée à Ban-Ki-moon, l’ancien secrétaire général des Nations Unies (1), mais elle n’en perd pas moins son sens. Hier au Transition Monaco Forum, deuxième du nom, ces quelques mots d’inauguration ont très vite donné le ton de l’événement. Les années défilent à toute allure et le constat ne change pas d’un iota : la planète est (toujours) en danger, même portée par de louables initiatives, à toutes échelles territoriales. Il faut agir. Du moins continuer et ne pas baisser les efforts fournis.

« Il faut faire plutôt que discourir car les paroles ne sont pas toujours suivies des faits, note Lionel Le Maux, cofondateur de l’événement. C’est tout l’enjeu, l’impératif de ce salon. La transition écologique nous oblige à revoir notre façon de se nourrir, de se loger, se déplacer, produire et consommer. »

Autant de thèmes qui ponctueront, encore aujourd’hui au Fairmont, vingt-quatre conférences et autres rendez-vous informels entre les acteurs d’une économie qui se veut « verte ». Leaders industriels, décideurs, scientifiques, investisseurs, start-up, innovateurs. Tous engagés pour un avenir durable et désireux d’innover.

« On ne peut pas imaginer notre combat contre le réchauffement climatique sans en faire un tout. Ces sujets ne sont pas contenus dans un coin de l’échiquier, on ne peut pas les compartimenter », approuve Christian Estrosi. Chiffres et réalisations à l’appui - de la cuisine centrale à la réalisation de deux lignes du tramway à Nice en passant par le plan climat territorial - le président de la Métropole Nice-Côte d’Azur s’est lancé dans un inventaire flatteur au doux parfum, serait-on tenté de dire, de pré-campagne électorale.

Scepticisme ambiant ?

Agir, la Principauté de Monaco s’en donne (financièrement) les moyens. Elle s’est engagée, après l’Accord de Paris, à réduire de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Pour une neutralité carbone à l’horizon 2050. C’est ce même cap ambitieux que prévoit d’atteindre le projet de loi énergie et climat en France, les débats débutant tout juste au sein de l’Hémicycle… en pleine canicule. Ironie de l’histoire. Un objectif trop ambitieux pour la population ?

« J’ai lu une enquête où les personnes interrogées restent dubitatives par rapport aux mesures phares du texte, notamment la division par six des émissions de C0 2 d’ici 2050. Seulement 40 % jugent cet objectif crédible, la majorité estime qu’il ne sera pas atteint, relate Jean Castellini, conseiller de gouvernement - ministre des Finances et de l’Économie à Monaco. Les trois quarts sont favorables à une sortie du fuel d’ici 10 ans mais plus de la moitié n’y croit pas. Ce véritable défi, celui que nous devons tous relever, c’est celui-là. »

Celui du combat face au scepticisme ambiant. Et le membre du gouvernement de saluer la capacité à agir de la Métropole NCA et de la Principauté - lesquelles étudient d’ailleurs un projet commun de navettes maritimes entre Nice et Monaco - « face à ce scepticisme ». « Celui des populations qui ont parfois du mal à croire qu’on peut y arriver (...). Il n’y a pas de fatalité, il n’y a que des absences de volonté. Nous sommes tous conscients de ces défis. A nous d’être en mesure, financièrement et dans les mentalités, de poursuivre nos efforts sur nos territoires. »

Dernière annonce en date du gouvernement princier : le lancement prochain d’une flottille de taxis électriques intra-muros, floqués aux couleurs de la Principauté, qui assureront les courses urbaines. Pas de répit pour la transition écologique et énergétique. « Il ne s’agit pas uniquement de sauver la planète mais aussi de sauver l’homme. Il ne reste plus de temps. Les actes, rien que les actes », résume justement un intervenant.

« Un monde complexe »