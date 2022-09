Tracé, ensoleillement, tenue de la neige... Voici à quoi doit ressembler la future piste de ski de fond de Beuil les Launes

Une piste de ski de fond pour permettre aux sportifs de venir s’adonner à la pratique. Une manière d’attirer les visiteurs pour booster l’économie. Le conseil municipal de Beuil a avancé sur le projet qui devrait être achevé pour la saison hivernale. L’idée ? Tracer une nouvelle piste dans la forêt qui rejoindrait celle qui passe au sommet du plateau Saint-Jean.

On fait le point avec l’adjoint au maire de Beuil, Nicolas Donadey, et le conseiller municipal et représentant de Beuil au syndicat mixte de Valberg (qui gère le ski alpin et le ski de fond), François Schuller, également moniteur de ski de fond, guide de haute montagne et président de la section ski de fond du club des sports du Mercantour.

La genèse du projet

"En 2019, nous avons acheté une nouvelle machine de damage spécifique au ski de fond et moins polluante", rembobinent les deux hommes. Et François Schuller de détailler: "Afin de pérenniser l'activité et pour faire face au manque de neige, un financement de la Région et du conseil départemental a permis d’investir dans un réseau de distribution d'eau et d'énergies afin d'alimenter des enneigeurs mobiles dans la Sagne. Cette année, nous avons procédé à un seul enneigement, sur une épaisseur de 30 à 40cm (cela correspond à 4.000m d’eau) qui nous a permis de durer jusqu’au 30 mars."

Quel tracé?

Les pistes de ski de fond sont tracées sur la terre, où la neige tient mieux que sur du bitume par exemple. "Le futur tracé, qui sera de 1,4km sur 6mètres de large versus 1,7km précédemment, est situé dans ce qu’on appelle un piège à froid, orienté au nord, précise-t-il. Cela signifie que les températures sont très basses. Ainsi, la neige ne fond pas et un seul enneigement, si besoin, suffit."

Sur le tracé justement, "il s’agit de changer l’accès au plateau Saint-Jean (à 1.700m), qui était plein sud, pour passer par l’ubac (1). Nous avons la garantie que la neige tiendra bien puisqu’il y fait jusqu’à 10°C de moins qu’au sud. Nous allons ainsi tracer 1,2km de piste en nous basant sur un rapport de Nordic France [l’acteur national gestionnaire des domaines nordiques]."

À l’appui de ces propos, François Schuller rappelle que "les 15cm de neige tombés en décembre sur cette zone étaient restés jusqu’à fin mars".

Plus de fréquentation?

Une future piste de ski de fond idéale selon eux qui passera par des propriétés privées. "Des conventions ont été signées avec les propriétaires et nous les remercions pour leur collaboration. Nous avons déterminé le tracé avec eux. Une dizaine d’arbres seront coupés et les travaux seront limités puisque nous nous appuierons sur les restanques existantes", indique Nicolas Donadey. Sur l’aspect économique, les élus ont calculé que les retombées pourraient profiter à l’ensemble du village. "Depuis deux ans, 800 scolaires viennent skier à Beuil, se félicite François Schuller. En 2021, nous avons comptabilisé entre 160 et 200 skieurs par jour. Avec cette nouvelle piste, ils seront probablement plus nombreux."

1. Désigne le versant d’une montagne qui bénéficie de la plus courte exposition au soleil. Le versant opposé est l’adret.