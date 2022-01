Tout ce que vous ne savez peut-être pas sur le mimosa

Elle a préparé du sirop de mimosa pour ses clients. Elle le servira à la pause. Maddy Polomeni fait partie des guides de promenades mimosées organisées sur les collines de Capitou, du Grand Duc et du Tanneron On l’a suivie pendant tout un après-midi ... Et elle nous a tout appris. départ devant la mairie annexe de Capitou, direction la Vernède. L’occasion de découvrir la forêt de mimosa, de grandes bruyères et d’eucalyptus...

Pourquoi les collines de Capitou?

C’est le point de départ de l’histoire du mimosa. C’est ici qu’il a été planté en tout premier. Et ici que la plus grande forêt du mimosa d’Europe a commencé à pousser.

Le mimosa ne vient donc pas de la Côte d’Azur?

Non, aucune espèce n’est endémique. Le mimosa vient d’Australie! Il a été importé au XIXè siècle. A l’époque, nous avions beaucoup d’hivernants ici. Pour leur plaire, on s’est dit qu’il fallait des fleurs. On a trouvé le mimosa et ses boules d’or parfumées.

Comment reconnaître les différentes espèces de mimosa?

Il y en a des tonnes. J’en évoquerai trois: l’acacia déalbata qui est ici sur la colline se reconnaît à ses feuilles en forme de plumes. Le chenille qui a une feuille plus claire et des grappes de mimosa en forme de chenilles. Et le quatre saisons, qui a une feuille proche de l’olivier.

Peut-on cueillir le mimosa où on veut?

Il faut d’abord vérifier où l’on se trouve. On ne peut pas cueillir le mimosa dans une exploitation (en général , il y a une cloture) ou dans un parc naturel protégé comme l’Estérel ou la Croix-des-Gardes. Parfois des amendes peuvent être dressées. Ailleurs on peut... Et il ne faut pas se gêner: le mimosa a proliféré partout. Il est devenu nuisible pour d’autres espèces. Alors ,quand on peut le cueillir, il ne faut pas se gêner!

Un conseil pour le cueillir justement?

Il faut éviter de le prendre trop ouvert, sinon il fânera très vite une fois rentrés chez vous. Le mieux est d’utiliser un sécateur...

Et pour qu’il s’ouvre bien?

Il faut adopter le principe des forceries: la vapeur d’eau. Le mimosa fleurit à un taux d’humidité de 80% et une température avoisinant les 28°C. Lorsque vous prenez votre douche, mettez le bouquet dans la salle de bains...

Depuis quelque temps il y a aussi le petit sachet...

Oui, depuis dix ans on utilise le sachet pour faire éclore les fleurs. Mais le principe de la forcerie reste valable...

Il paraît qu’on peut manger les boules de mimosa?

Oui mais attention: il y a un moment pour cela. S’il n’est pas suffisamment mûr ou s’il est trop mûr, il est toxique. Il faut le prendre à point. On utilise le mimosa pour faire du sirop et des pâtisseries. A l’Oasis, il propose un très bon dessert et une recette d’œufs mimosa spéciale. A Pégomas, c’est la brioche mimosette...

Et l’éucalyptus qu’on voit de plus en plus pousser aux côtés des mimosas?

Le business de l’eucalyptus est devenu très florissant ces dernières années. On en voit partout dans les bouquets... L’eucalyptus qui vient également d’Australie, pousse très bien aux côtés du mimosa. Il est très convoité. Parfois même volé dans les exploitations....