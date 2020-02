Tous ensemble, et si on éteignait un réacteur nucléaire

Sans se lancer dans des travaux extraordinaires, un peu de bon sens et quelques concessions suffisent à faire diminuer températures et factures en même temps. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) en dresse la liste : glisser un boudin derrière sa porte pour éviter les entrées d’air, fermer ses volets par grand froid… Ou tout simplement enfiler un gilet pour baisser le thermostat de ses radiateurs d’un petit degré à peine.

Ça n’a l’air de rien mais 1°C de moins, c’est 7 % d’économisé sur sa facture énergétique. Et des millions de tonnes d’équivalent pétrole qu’il ne sera donc pas nécessaire de produire par fission atomique, extraction ou fracturation des sols. Si on ne dépasse pas 18 °C dans les pièces à vivre et 16 °C dans les chambres, ce sont sans doute plusieurs réacteurs nucléaires que l’on éteint et toute une flotte de supertankers qu’on laisse à quai.