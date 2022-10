Tempête Alex: plus de 100 millions d’euros pour financer des projets citoyens

Après la catastrophe », résume "à grands traits" Olivier Véran, il y a d’abord eu "l’urgence, la nécessité de reconstruire, c’est le rôle du régalien". Pour cela, il a fallu recourir "aux voies habituelles": la mobilisation de l’État et des collectivités locales. Un effort financier "inédit", insiste le porte-parole du gouvernement, présent hier à Nice. Plus de six cents millions d’euros mobilisés. Et puis, poursuit celui qui est aussi ministre délégué au Renouveau démocratique, "on s’est dit que, peut-être, nous pourrions tirer quelque chose de beau de cette catastrophe".

Qu’est-ce que cette consultation?

Comment? "En demandant aux habitants de ces vallées sinistrées: ‘‘Et vous, qu’est-ce que vous feriez?’’."

Ainsi est née l’idée d’une "consultation participative". Un exercice démocratique unique en France, lancé au début de l’année. D’abord au travers d’une plateforme numérique, une boîte aux lettres virtuelle qui, à elle seule, a permis de recueillir près de 200 propositions. Puis, au travers d’ateliers réunissant élus locaux, acteurs associatifs et simples citoyens.

"Pas une fin en soi mais le début de quelque chose…"

Elle a mobilisé près de 10% de la population des trois vallées dévastées par la tempête Alex. "Un taux de participation rarement atteint", a souligné Olivier Véran venu, ce lundi, faire le point sur ce processus démocratique qui pourrait bien faire école en France. La fondation Jean-Jaurès a d’ailleurs été invitée à "en écrire le récit". "Parce que ce qui se passe ici dans les Alpes-Maritimes n’est pas une fin en soi mais peut être le début de quelque chose", souligne son directeur général Gilles Finchelstein.

Plus de 300 propositions

La fondation va également aider à structurer les projets. Plus de 300 propositions ont déjà émergé. In fine, elles devront passer au crible d’un comité de sélection. Le préfet en charge de la reconstruction, Xavier Pelletier, en rappelle les critères: "Il faut que ces projets soient structurants pour les vallées et ne peuvent être pensés uniquement au niveau d’un village; il faut qu’ils soient durables et en phase avec les grands enjeux environnementaux qui sont les nôtres; enfin, il faut qu’ils contribuent au rebond des vallées sinistrées et donc qu’ils soient économiquement viables."

50 millions d’euros de l’État

Au-delà de ces trois critères, il n’y a pas vraiment de limite. En tout cas quantitative. Si ce n’est l’enveloppe financière dédiée. Et, là encore, l’État a décidé de mettre les moyens puisqu’une enveloppe de 50 millions d’euros a été dégagée pour financer les initiatives qui seront nées de cette consultation participative. Un budget qui sera doublé grâce aux contributions de la Métropole Nice Côte d’Azur, de la Communauté d’agglomération de la Riviera Française et du conseil département. Sans oublier les subventions de la Région et de l’Europe qui pourront également abonder cette manne.

Cette fois il ne s’agit plus seulement de reconstruire ce que la tempête a emporté mais bien de construire un nouvel avenir pour ces territoires.