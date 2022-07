Sur un Paris-Nice, quel moyen de transport contribue le plus au réchauffement climatique?

Train, voiture, moto, avion… Quand je voyage, quel moyen de transport contribue le plus au réchauffement climatique?

De nombreux citoyens remettent en question leur mode de vie. Christine Ollivier, journaliste du JDD a rapporté les propos d’un pilote Air France à la fin d’un vol Nice-Paris, qui s’en prenait aux "croyances folles" qu’il y aurait autour de la pollution des avions. S’en est suivi "un déluge de réactions", rapporte la journaliste.

Selon le Haut conseil pour le climat, les transports, tous modes confondus, étaient responsables de 31% des émissions de gaz à effet de serre en France (devant les bâtiments, l’agriculture et l’industrie) en 2019.

L’Ademe (Agence de la transition écologique) propose un moteur de recherche qui peut vous donner un ordre d’idée: il suffit d’entrer le kilométrage ou le trajet.

Différentes pollutions de l’avion

L’unité utilisée ici est l’équivalent CO₂ par personne. Selon le Ministère de la transition écologique, l’impact carbone moyen d’un Français était de 11,2 tCO2e en 2019. Il doit être divisé par six, si l’on veut limiter le réchauffement climatique au seuil fatidique des 2°C d’ici à 2050.

L’avion, qui fait l’objet des débats les plus virulents est le plus polluant si on le rapporte au kilomètre par passager, et si l’on intègre ses différentes pollutions, notamment l’impact des "traînées": du fait que les avions volent à haute altitude, la combustion du kérosène crée des traînées et perturbe les cycles d’autres gaz à effet de serre que le CO2. Le moteur de recherche vous propose de les prendre en compte.