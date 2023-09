Séisme au Maroc: "bouleversé" par le tremblement de terre, Emmanuel Macron propose l'aide de la France

Le président français Emmanuel Macron s'est dit samedi "bouleversé après le terrible séisme au Maroc" et a proposé l'aide de la France.

"Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours", a-t-il dit sur X (anciennement Twitter) avant d'atterrir à New Delhi pour le sommet du G20.

Dans un courrier adressé au roi du Maroc Mohammed VI, et dont l'AFP a pu consulter des extraits, le chef de l'Etat a exprimé sa "vive émotion" et sa "profonde peine" face au "terrible drame" qui a fait au moins un millier de morts, selon un décompte provisoire samedi.

La France prête à envoyer de l'aide au Maroc

"Mes pensées vont en particulier aux familles et proches des victimes disparues ainsi qu’aux blessés", a écrit M. Macron, en présentant ses "condoléances et celles du peuple français".

"La France se tient d’ores et déjà prête à mobiliser les moyens nécessaires pour répondre aux sollicitations éventuelles du Royaume du Maroc et apporter une assistance immédiate dans cette phase critique d’urgence et, lorsque le temps viendra, le soutien nécessaire à la reconstruction", a-t-il également déclaré.