Sécheresse: la préfecture des Alpes-Maritimes autorise à nouveau l'arrosage des potagers mais à certaines conditions

"Dans l’objectif d’encourager la production alimentaire locale et de préserver le pouvoir d’achat de nos concitoyens, le préfet a décidé que les jardins potagers pourront continuer à être arrosés même au stade de crise à condition d’utiliser un système économe en eau (goutte-à-goutte, micro-aspersion) et uniquement la nuit (entre 19h et 9h)."

Le communiqué de la préfecture des Alpes-Maritimes rendu public ce mercredi n’a sans doute pas manqué de satisfaire les Azuréens qui habitent dans la soixantaine de communes placées en "stade de crise" et qui possèdent un jardin potager. Depuis plusieurs semaines, ils ne pouvaient officiellement plus arroser leur potager sous peine d’amende.

Le représentant de l’Etat a entendu les plaintes de tous ceux qui ne pouvaient se résoudre à voir leurs légumes cuits par le soleil plutôt qu’au fond de leurs casseroles. Des élus étaient également montés au créneau sur cette question, notamment la sénatrice azuréenne Alexandra Borchio-Fontimp.

A l’exception de cette bonne nouvelle, le communiqué accroit les restrictions signe que la pluie tombée ce mercredi 17 août, est loin d’être suffisante face à un déficit pluviométrique abyssal.

"Le bilan de la saison de recharge en eau (de septembre 2021 à mars 2022) du département est très déficitaire sur la totalité du territoire, explique la préfecture. Le déficit de 40% à 60% par rapport à la normale (cumul de 240 à 470 mm par rapport à une normale de 585 mm) est au deuxième rang des valeurs les plus basses depuis 1959. Le déficit s’est encore aggravé par la suite puisque chacun des mois entre avril et juillet 2022 est resté largement déficitaire (-51% pour juillet 2022). Par ailleurs, les mois de mai, juin et juillet 2022 sont chacun les deuxièmes mois les plus chauds jamais enregistrés. Les épisodes orageux du début du mois d’août ont permis de soulager temporairement les niveaux des cours d’eau superficiels, mais ne permettent pas d’inverser durablement la tendance de fond. Jusqu’en octobre 2022, Météo France prévoit que le scénario le plus probable est plus chaud que la moyenne."

Les nouvelles mesures

Le préfet a donc pris ce mercredi 17 août, plusieurs mesures, applicables jusqu’au 18 septembre prochain.

- déclenchement du stade d’alerte pour le bassin de la Siagne aval;

- maintien du stade d’alerte renforcée pour les bassins-versants du Var amont, du Var aval;

- déclenchement ou maintien du stade de crise pour les bassins-versants de l’Estéron, de l’Artuby, de la Brague, des Paillons, de la Roya / Bévéra /côtiers mentonnais, de la Siagne amont, et du Loup et de la Cagne.

La préfecture rappelle qu’au stade de crise, les mesures de restriction des usages sont renforcées (interdiction d’arrosage de nuit comme de jour, réduction de 60% des consommations industrielles notamment).

La préfecture rappelle également que "des contrôles sont régulièrement effectués par les services de l’État dans une optique pédagogique mais pas seulement. Ils peuvent aussi donner lieu à des rapports de manquement administratifs ainsi que des procès-verbaux. Au-delà des suites administratives, tout contrevenant aux mesures de restriction ou d’interdiction s’expose à une contravention de cinquième classe (1.500 euros d’amende pour toute infraction constatée)."