Sécheresse: dans les pas d'un sourcier, plus sollicité que jamais des Alpes-Maritimes au Var... et au-delà

Dans les Alpes-Maritimes, l’année hydrologique qui vient de s’écouler a été la plus sèche jamais observée , battant un record vieux de plus de 30 ans. Seuls 620 mm de pluie sont tombés les douze derniers mois. Malgré les récentes averses, plusieurs bassins du département oscillent toujours entre les seuils d’alerte et de crise à la sécheresse.

De l’eau, Bruno Capus sait aussi qu’il y en a. Pas au doigt mouillé mais grâce aux recherches menées en amont. À sa casquette de sourcier-magnétiseur, cet ancien sapeur-pompier volontaire ajoute celle d’ingénieur. Avant de se déplacer, il dresse un rapport d’une dizaine de pages.

Celui-ci consiste en une observation géologique, hydrologique et topologique des lieux, basée sur des données cartographiques et les notices du Bureau de recherches géologiques et minières, le BRGM. "On va accroître le taux de réussite sur un forage et dès le premier rapport ça peut me permettre de dire "on ne va pas forer"", indique-t-il.