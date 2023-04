Sécheresse: c'est déjà le scénario catastrophe dans cette commune où l'eau ne coule plus au robinet

À Corbère, dans les Pyrénées-Orientales, l'heure est déjà au plan B. Les habitants doivent faire le plein d'eau "non potable" dans des citernes disposées dans les rues de cette commune de 700 habitants où l'eau ne coule plus au robinet.

Après avoir été privés d'eau potable, les habitants voyaient l'eau du robinet régulièrement coupée. La menace de pénurie planait au-dessus de leurs têtes depuis des semaines déjà. Dans les rues, des camions citernes pleines d'eau non potable alimentent des cuves réparties à travers le village, jusque dans la cour de l'école, rapporte ce mardi L'Indépendant dans ses colonnes.

"Voilà comme on tire la chasse depuis ce matin"

"Voilà comment on tire la chasse depuis ce matin. On n'a plus d'eau!", se désespère un habitant. Sur place, la nappe phréatique a atteint le seuil de prélèvement minimal obligeant le syndicat à se brancher sur un forage agricole dont l'eau n'est pas encore garantie sanitairement potable, ce qui devrait être le cas ces prochains jours fait savoir l'ARS.

Comme ce fut le cas dans le Var l'été dernier, avec des habitants d'une même commune impactés par des restrictions en fonction de leur localisation, tous les habitants ne sont pas logés à la même enseigne. Pour certains, le manque d'eau au robinet a cependant débuté dès le 20 avril.

"Nous ne pouvons plus nous laver, tirer la chasse, faire la vaisselle, faire des machines", explique un autre habitant, alors que la préfecture annonce un retour presque à la normale ce mardi.