Scaphandriers : les acteurs Le travail effectué sur le chantier immergés de l’extension Pas beaucoup de mortalité

Des ouvriers qui fourmillent par centaines sur les six hectares de la plateforme, des engins et outils de chantier à chaque mètre carré. Voilà pour la face visible du chantier titanesque de l’extension en mer. Une facette méconnue - immergée serait-on tenté de dire - s’active pourtant au quotidien. Sous la surface de l’eau, donc. Celle des scaphandriers de Bouygues Travaux Publics Monaco et des plongeurs d’Andromède Océanologie. Les premiers œuvrent principalement sur le génie civil et la mise en place de mesures pour favoriser l’écoconception. L’action des seconds, en revanche, revêt plutôt un caractère de suivi scientifique des espèces protégées.

Pour les équipes de cinq scaphandriers de Bouygues TP, le rituel est immuable chaque matin. A la lecture du planning du jour, le staff s’assure que le matériel est en bon état de marche, établit une check-list, passe en revue les dangers inhérents aux actions de la journée. « La vie du scaphandrier qui est sous l’eau dépend des quatre autres », résume justement Luc Nitenberg, le référent « travaux maritimes et sous-marins » pour Bouygues TP. Reportage.

Ce n’est que depuis janvier 2019 que Bouygues Travaux Publics Monaco a dépêché sur le terrain ses propres scaphandriers. Avant cette date charnière, l’activité était sous-traitée, notamment pour la pose d’émissaires - les canalisations - ou d’écrans antiturbidité. Depuis, l’équipe menée par Luc Nitenberg est montée petit à petit en puissance. « Au début, on a monté une équipe de visites et d’inspection pour fournir des documents, films et photos pour valider, par exemple, la pose ou non d’un caisson », explique le référent « travaux maritimes et sous-marins » chez Bouygues TP.

À terme, ce ne sont pas moins de quatre équipes de cinq scaphandriers qui évolueront sur le chantier. L’activité principale ? Le coulage, sous l’eau, de douze blocs de 80 m3 de béton, ralliant l’un des caissons de la ceinture protectrice au rivage.

« C’est un travail très physique car il faut arriver à maîtriser le manche d’où provient le béton », poursuit l’expert. À raison de deux blocs par semaine, cette activité devrait s’achever d’ici fin février.

Une autre partie du travail s’opère en dehors de la fameuse ceinture de caissons, laquelle définit les nouvelles frontières de la Principauté. L’intérieur de ces parpaings géants de 10 000 tonnes pièce est, pour l’heure, étanche car obturés par des volets noirs verticaux. « On va enlever ces volets petit à petit. Cela nécessite un travail de perçage, de découpe. » Une tâche, démarrée hier pour les quatre prochains mois, qui peut vite s’avérer excessivement dangereuse, en cas de non-respect des règles de sécurité (lire ci-dessous).

En parallèle, l’équipe installe des panneaux d’écoconception de 500 à 900 kg, à l’extérieur de ces caissons. Douze par bloc. « De plus, on opère des inspections et une surveillance en permanence sur les rideaux antiturbidité. D’où la montée en puissance des équipes. S’ils ne sont pas en bon état, on les change immédiatement. Cela évite que la turbidité atteigne les réserves naturelles. L’écologie est en jeu et on ne rigole pas avec ça », assure Luc Nitenberg.

Par ailleurs, début février, une partie du chantier se concentrera sur le futur port d’animations de dix-huit anneaux. « On va bétonner le quai dans l’eau sur une hauteur de trois mètres. Au total : 2 100 m3 de béton à couler, ce qui est énorme. Il y aura une équipe de cinq personnes pour cette tâche. »

À 46 printemps, Pierre Descamp dirige les équipes d’Andromède Océanologie sur le chantier pharaonique de l’extension en mer. Les plongeurs de cette structure ont pour tâche d’analyser, mesurer et prévoir l’impact des activités humaines sur l’environnement sous-marin et la biodiversité. Avant le projet, c’est sa société qui a rédigé l’étude d’impact. C’est lui, désormais, qui s’assure du suivi scientifique des espèces protégées.