Sans l'espace, le télescope spatial James Webb a vu sa première étoile et pris un selfie

Le télescope spatial James Webb a observé sa première étoile, a annoncé la Nasa, ce vendredi 11 février. Et de préciser que, comme attendu, l'astre était apparu flou et en 18 exemplaires, dans le cadre du processus d'alignement de son miroir principal.

James Webb avait pris pour cible une étoile particulièrement lumineuse, afin de se faciliter la tâche. Ces photons ont été immortalisés il y a plus d'une semaine, le 2 février, grâce à l'instrument scientifique nommé NIRCam.

"Les miroirs sont déjà assez bien alignés"

Les 18 points lumineux reçus correspondent à la lumière réfléchie par l'étoile dans les 18 segments hexagonaux qui constituent le grand miroir principal. Il s'agit désormais de les aligner petit à petit pour qu'ils ne produisent plus qu'une image nette et unique.

Le processus prendra environ un mois, puis il devra être répété avec les autres instruments scientifiques à bord, qui n'ont pas encore assez refroidi pour être utilisés. Des étoiles à la lumière de plus en plus faible seront utilisées.

"Le fait que nous ayons trouvé les 18 (points lumineux, ndlr) si proches les uns des autres, et au centre de la région de recherche, signifie que les miroirs sont déjà assez bien alignés", s'est réjoui lors d'une conférence de presse Marshall Perrin, scientifique du projet.

Le télescope a également pris un selfie, toujours grâce à NIRCam: sur une image en noir et blanc publiée par la Nasa, on distingue clairement les 18 petits miroirs, grâce à la lumière venue des étoiles et s'y réfléchissant.