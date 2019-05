Salon Ever, ePrix: la semaine sera électrique à Monaco

C’est une sorte de semaine de l’électrique qui s’ouvre ce mercredi à Monaco. Pour la première fois, le salon Ever, plutôt habitué au mois d’avril, débute à 9h et va durer trois jours, juste avant l’ePrix, qui se dispute ce samedi sur une version raccourcie du circuit de Monaco.

Ce nouveau calendrier donne encore plus d’éclat au 14e salon dédié aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables (Ever). Preuve en est le pic de croissance de ce forum, qui change de braquet cette année pour s’installer dans le vaste espace Diaghilev (1 765 m2). "Le salon s’agrandit pour répondre à la demande des exposants", se réjouit Ariane Favolaro, la commissaire générale depuis cinq ans, date de la reprise d’Ever par la société MC2D (Monaco Développement durable).

En chiffres, ça donne quoi? Dès ce mercredi, une quarantaine d’exposants sont présents, contre trente l’an dernier et une petite vingtaine en 2014.

L’exposition de véhicules, scooters, vélos, trottinettes et même bateaux électriques n’est pas le seul attrait de ce rendez-vous. Il se différencie du Salon international de l’automobile de Monaco (Siam, du 28 février au 3 mars dernier) et de Top Marques (du 30 mai au 2 juin prochain) par sa cible très professionnelle. "Ever, c’est plus un forum qu’un salon, rappelle Ariane Favolaro. Nous accueillons des conférences et tables rondes de haut niveau, avec d’éminents spécialistes et des élus, qui viennent débattre sur l’avenir des véhicules électriques et la mobilité de demain."

Cela dit, le grand public a aussi de bonnes raisons de venir visiter le salon Ever. En voici au moins quatre.

1. Testing

Chaque jour de 10 h à 19 h 30, le public peut tester gratuitement tous types de véhicules électriques, de la trottinette à la Tesla. Rendez-vous au stand "Ride and Drive", devant le Grimaldi Forum.

Cette année, un petit événement va se produire. Les amateurs auront le privilège de conduire, pour la première fois sur route, une DS3 Crossback E-Tense, 100% électrique. La voiture a été spécialement immatriculée pour l’occasion, afin de pouvoir circuler dans les rues de la Principauté.

2. Expositions

La micro-mobilité prend une place grandissante dans l’espace d’exposition du salon Ever. Cette année, à côté des voitures électriques, les trottinettes et les vélos à assistance électrique sont de plus en plus présents. Un comble, quand on sait qu’il est interdit de circuler à trottinette dans les rues et sur les trottoirs de la Principauté... Les testings s’effectueront donc à l’espace Diaghilev.

La nouveauté de cette édition concerne l’exposition de bateaux électriques, sur l’eau, devant le Yacht-club de Monaco, nouveau partenaire d’Ever. Des bateaux qui peuvent aussi être testés gratuitement.

3. Riviera Challenge

C’est une tradition. Pendant le salon Ever est organisée une course de régularité entre voitures électriques. Les concurrents partiront aujourd’hui de Cagnes-sur-Mer pour rallier la commune italienne de Dolceacqua, puis franchir la ligne d’arrivée à Monaco jeudi vers 15h.

4. Rencontres

Durant trois jours, des tables rondes réunissant des spécialistes, des rencontres avec des pilotes de Formula E ou encore les XVes Rencontres jeunesse et développement durable seront proposées.

Et pour faire le lien avec l’ePrix de samedi, une dernière table ronde de prestige a été confirmée hier soir. La FIA Smart Cities se tiendra vendredi à 15h15, en présence notamment du prince Albert II, de Jean Todt, le président de la FIA, et d’Alejandro Agag, le patron du championnat de Formula E. La discussion portera sur les nouvelles technologies permettant de faire progresser les systèmes innovants de mobilité urbaine.