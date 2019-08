Robert Redford invité d'honneur du 3e Gala des Océans en septembre à Monaco

Soirée de prestige organisée par la Fondation Prince Albert II de Monaco avec le soutien de Milutin Gatsby, Global Fundraising Chairman, le Monte-Carlo Gala for the Global Ocean s’est imposé ces deux dernières années comme un événement majeur en termes de sensibilisation et de levée de fonds pour la cause environnementale, particulièrement la préservation des océans.

Après Leonardo DiCaprio et Orlando Bloom, Robert Redford sera l'invité d'honneur de la troisième édition organisée, le 26 septembre prochain, sur les terrasses de l'Opéra de Monte-Carlo.

"L’infatigable leadership du Prince dans la lutte pour la préservation et la protection de notre océan est un exemple que nous devons tous suivre. Il est de notre responsabilité de travailler ensemble pour relever les défis qui nous attendent dans la

lutte pour sauver notre océan et, en retour, notre planète", a réagi l'acteur, réalisateur et producteur américain à l'annonce de l'invitation du souverain et de sa Fondation.

"Nous sommes heureux d'honorer Robert Redford, qui a grandement contribué à sensibiliser le public

aux défis environnementaux auxquels le monde est confronté", souligne quant à lui le prince Albert II.

Un tapis rouge (bleu) de stars internationales

Cette année encore, artistes internationaux et philanthropes seront réunis autour d’un même objectif : "œuvrer en faveur d’un océan durable, pour les générations futures et pour l’avenir de notre planète".

Au programme de la soirée : tapis rouge (bleu pour l'occasion), cocktail dînatoire, dîner préparé par un chef étoilé, performances d'artistes internationaux et vente aux enchères "dont les bénéfices réalisés viendront en soutien des actions de la Fondation menées dans le cadre de sa mission de préservation de l’Océan".

Une vente aux enchères dont le catalogue est chaque année garni d'oeuvres exceptionnelles et d'expériences uniques avec des stars dans des lieux paradisiaques.

L'an dernier, la vente avait permis de récolter quelques 21 millons d'euros !

