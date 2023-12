"Revoir à la hausse notre engagement climatique": le prince Albert II affiche ses ambitions au premier jour de la COP28 à Dubaï

Et si la COP28, si décriée pour sa tenue aux Emirats arabes unis, terre de pétrole, faisait date en matière de Justice climatique ? De solidarité financière. C’est du moins l’espoir né, ce vendredi, de la première journée de cette 28e Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP). C’est toutefois en se tournant vers Dieu que le roi Charles III a conclu son discours d’introduction. "Je prie de tout mon cœur pour que la COP28 soit un autre tournant décisif en faveur d’une transformation réelle." Référence directe à l’Accord de Paris signé en 2015 (lire ci-dessous).

En osmose sur la question environnementale avec son ami d’outre-Manche, le prince Albert II a dressé un constat pragmatique, sans céder au pessimisme, à la tribune lors du segment de haut niveau pour les chefs d’État et de gouvernement qui se conclut ce samedi. "Les terribles catastrophes qui ont frappé aux quatre coins du globe au cours des derniers mois ne représentent que les prémices des bouleversements à venir si nous ne reprenons pas le contrôle de notre destin climatique. Aussi, nous avons l’obligation impérieuse de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rectifier la trajectoire."

"Un vaste plan de mutation" dans les bâtiments de Monaco

L’espoir, le Prince le trouve dans la main tendue à la science et à la coopération internationale. "L’année qui vient de s’écouler, bien que marquée par de nombreux événements douloureux, fut émaillée de succès majeurs pour le multilatéralisme. L’adoption du nouveau Cadre mondial de la biodiversité et de l’Accord sur la biodiversité biologique en haute-mer suscitent de l’espoir. Les solutions fondées sur la nature sont nos meilleurs alliés pour atteindre les objectifs de Paris."

Cette COP28 a pour vocation affirmée d’intensifier les efforts et réformer la finance mondiale pour éviter le chaos. Un changement de paradigme que les grandes puissances se doivent de porter, comme l’a rappelé le président de la République, Emmanuel Macron, dans son intervention d’un quart d’heure : "Le G7 a une responsabilité majeure. Tout comme la Chine, qui est désormais le deuxième pays émetteur historique et qui a donc changé en quelque sorte de statut." Le Président appelant notamment à en finir avec l’usage nocif du charbon. "Nous devrons définitivement tourner la page d’ici à 2040-45 du pétrole et 2050 du gaz", a-t-il aussi précisé s’agissant de la France.

Le prince Albert II a, lui, présenté les grandes lignes d’une politique nationale toujours plus "audacieuse". "Face à notre devoir de responsabilité, j’ai demandé à mon gouvernement de revoir à la hausse notre engagement climatique dans le cadre de notre contribution déterminée au niveau national en 2025, en accord avec le mécanisme d’ambition établi par l’Accord de Paris."

Sur la feuille de route : la réduction des émissions de 55 % à 2030 pour une neutralité carbone à horizon 2050, l’interdiction des plastiques à usage unique dans certains récipients pour aliments dès le 1er janvier 2024 ou encore la désormais incorporation de 10 % de biométhane dans le gaz distribué en Principauté. Le Prince annonçant qu’ "un vaste plan de mutation de la consommation d’énergies fossiles bâtimentaires vers des énergies propres sera prochainement lancé dans tous les bâtiments émettant plus de 50 tonnes de gaz à effet de serre par an. Trois nouveaux réseaux thalassothermiques vont alimenter prochainement 50 bâtiments chauffés au fioul. Cela va permettre de réduire de plus de 10 % nos émissions de gaz à effet de serre." Qui suivra ?