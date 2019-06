Réversible, votre nouveau magazine éco-responsable ce mercredi dans les journaux du Groupe Nice-Matin

Si on attend que la COP – déjà 25e du genre – fasse la police climatique, on risque fort de devoir offrir des bikinis et des tongs aux esquimaux. Alors soit on attend que les ours polaires soient contraints de se badigeonner de crème solaire, soit on prend la mesure de notre force, à nous, anonymes, jeunes salariés, seniors retraités, adolescents et enfants, pères et mères de famille… Quand j’étais môme, on disait: "Eh les gars, on leur met la honte!" Ça vous tente ?

Banco alors ! Après tout, en matière d’écologie, on est tous Monsieur Jourdain. Eco-responsables sans le savoir. Il est, en effet, des milliers de petits gestes au quotidien qu’on fait ou pas, qu’on connaît sans en mesurer l’impact, mais qui peuvent changer la face de notre monde. Pas d’arbitrage diplomatique inextricable là, ni de République Populaire de Chine qui te renvoie dans la gueule: "Tu veux que je ferme mes centrales à charbon alors que les tiennes en Europe ont craché des milliards de m³ de CO2 pendant deux siècles?" Pas de choses dues qui annihilent toute espérance de compromis environnementaux planétaires.

Non, juste des p’tits gestes, des p’tits gestes, encore des p’tits gestes! Utopie? Ben oui ! Mais utopie parfaitement assumée. Et si on était dix, cent, mille, un milliard à rendre ainsi « Réversible » l’irréversible catastrophe climatique annoncée ? Et si on était dix, cent, mille, un milliard à croire en notre pouvoir d’action et de promotion de toutes les grandes et petites solutions qui évitent d’étouffer nos mers dans des sarcophages de plastiques, de perdre le goût de choses quand elles n’ont plus de saison, d’oublier que notre seul or n’est pas noir, ni vert, mais bel et bien azur comme l’eau.

Si "Réversible", ce nouveau rendez-vous éco-durable mensuel, a une raison d’être elle est là. Se challenger les uns les autres pour réagir ensemble. Ne jamais oublier que les adages populaires n’ont pas été inventés par des technocrates. Oui, les petits ruisseaux font bel et bien les grandes rivières.

"Réversible" est là pour qu’ensemble, nous puissions partager nos petits gestes, nos initiatives, nos solutions, nos remises en question, notre désir de dessiner une nouvelle frontière comportementale. Sans qu’on nous l’impose, juste parce qu’on la partage. Convaincus tous ensemble qu’il n’y a pas d’espoir sans action. Notre planète s’est assez payée de mots/maux !

Premier exemple avec ce tuto vidéo: "Comment fabriquer une pile à la maison"