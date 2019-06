REPORTAGE. De Nice à Toulon, comment cet Azuréen veut faire carburer les bateaux à l'hydrogène, pour réduire la pollution

Du côté du port de Toulon, Yves et Christophe Arnal sont dans les starting-blocks. Patrons dynamiques de la société "Les bateliers de la Côte d'Azur", ces deux frères veulent mettre en service à l'été 2021, une navette qui carburera à l'hydrogène.

Ils ont signé un partenariat avec Hyseas Energy pour faire construire leur bateau. D'une autonomie de 10 heures, il effectuera des trajets quotidiens entre Toulon, la Seyne, les Sablettes.

"On ne veut pas se lancer dans quelque chose d'utopique, mais arriver à montrer que l'hydrogène est l'énergie du futur."

"On veut explorer cette nouvelle voie, pour des raisons écologiques, explique Christophe Arnal. C'est un pari risqué financièrement. Naviguer à l'hydrogène ça coûte bien plus cher parce que ce n'est pas encore démocratisé."

Ils comptent sur les subventions prévues pour la transition énergétique afin que leur projet soit viable.

Par ailleurs, ils soulignent les atouts pour leurs passagers et employés: "le silence, le navire sera trois fois moins bruyant et l'absence de pollution et d'odeur."

Ils ont travaillé avec un architecte sur les plans du futur navire. "La construction du bateau démarrera, dès que la station d'avitaillement en hydrogène aura obtenu le feu vert des autorités." Le dossier avance, assure-t-on du côté de la CCI du Var gestionnaire des ports de la Rade.

"La parcelle a été choisie et les études techniques réalisées. On construira la station en 2020 sur le port de Brégaillon à La Seyne-sur-mer, et, cette année on aménage la première sur le circuit du Castellet," explique Hervé Moine, directeur adjoint des Ports de la Rade, et responsable des grands projets à la CCI du Var.

En 2017, le projet Hynovar avait d'ailleurs été présenté sur le circuit Paul Ricard où la Green GT, qui fonctionne avec une pile à combustible, avait l'objet de toutes les attentions.

Une demande de subvention à l'Etat, via l'ADEME, devrait amorcer la "pompe" de ces stations hydrogène. "Ces équipements, en ajoutant l'achat de 4 véhicules utilitaires, 2 bus et la navette maritime s'élèveront à 15 millions d'euros. L'aide nous permettra d'enclencher la levée de fonds."