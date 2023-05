Re.Generation, un tremplin pour les leaders de demain à Monaco

Des partenaires déjà convaincus

Outre le soutien des Fondations Cuomo et Boustany, l’initiative "Re.Generation" a déjà convaincu plusieurs partenaires de renom de sa plus-value. Ainsi, National Geographic, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, EuroNatur, One Young World ou encore Jackson Wild appuient l’initiative.

"Nous sommes ravis de nous associer à la Fondation Prince Albert II de Monaco pour continuer à former et à accompagner la nouvelle génération de scientifiques, de défenseurs de l’environnement, de protecteurs de la planète et de citoyens du monde, afin qu’ils soient en mesure de trouver des solutions et de plaider pour un changement positif dans leurs communautés et au-delà", aspire Jill Tiefenthaler, CEO de la National Geographic Society.