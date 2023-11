Les rendez-vous à ne pas rater pendant la Semaine européenne de la réduction des déchets à Monaco

Lunettes, livres, jouets, vêtements... de nombreuses collectes toute la semaine

Collecte de lunettes

La Direction de l’Environnement a lancé une grande collecte de lunettes, en collaboration avec le Service maintenance des Bâtiments publics.

Quatre caissons en bois sont mis à disposition sur l’espace extérieur du centre commercial de Fontvieille (à gauche des escalators, près des caddies). Jusqu’au 26 novembre, ceux qui le veulent peuvent venir y déposer les lunettes de soleil et/ou de vue dont ils ne se servent plus afin de leur offrir une seconde vie. Les dons seront remis à l’Association Semeurs d’Espoir Monaco afin que ses bénévoles les redistribuent aux personnes dans le besoin.

Collecte de livres

Une collecte de livres (romans, BD, livres jeunesse) en très bon état uniquement est organisée par la mairie de Monaco. Ces livres seront proposés dans les nouvelles bibliothèques partagées. Ces deux nouveaux lieux dédiés à la lecture mis en place au Parc Princesse Antoinette et au Marché de la Condamine seront officiellement inaugurés le 24 novembre.

La collecte se déroule du mardi 21 au vendredi 24 novembre. Une caisse est mise à disposition du public au Marché de la Condamine pendant les horaires d’ouverture du marché.

Collecte de vêtements et de jouets

Le cabinet d’audit et d’experts-comptables Grant Thornton Monaco organise une collecte de vêtements, jouets et fournitures scolaires au profit de L’Armée du Salut. Déjà en place pendant la No Finish Line, elle se poursuit toute la semaine directement dans les locaux du cabinet d’audit situé au 16 rue du Gabian (ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 puis de 14h à 18h-17h le vendredi).

Les dons récoltés seront ensuite remis aux enfants défavorisés de la région pendant les fêtes de fin d’année.