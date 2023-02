Récompenses financières, click & collect, bornes 2.0... Le service Ma Consigne évolue pour convaincre les utilisateurs à Monaco

Poursuivant sa route vers l’objectif zéro déchet plastique à usage unique à horizon 2030, le gouvernement princier a remis le bon vieux système de consigne au goût du jour. Parce qu’en matière de gestion des déchets "la réduction à la source est l’élément central", rappelait Céline Caron-Dagioni, conseiller de gouvernement-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, à l’occasion de la conférence annuelle de la Mission pour la Transition énergétique (MTE) mi-janvier.

Avec Ma Consigne, le système de lunch boxes est "restylé". Il permet aux clients de consommer leurs repas à emporter dans des contenants en verre avant de les restituer sous 14 jours dans l’une des 23 bornes de collecte disséminées sur le territoire.

à lire aussi Des machines plus sécurisées et positionnables en extérieur, le service Ma Consigne déploie des bornes de collecte 2.0 à Monaco

Opération de fidélisation

Si "l’initiative est saluée par l’ensemble des professionnels et la presse", "le passage à l’acte du consommateur n’est pas encore de l’ordre du réflexe", notait toutefois Céline Caron-Dagioni. C’est donc bien là que tout se joue désormais : aller chercher les sceptiques et les procrastinateurs et les pousser à changer définitivement leurs habitudes.

"C’est un processus long et laborieux, concède Laurence Nabeth, CEO de Lemniscate SAM, société chargée d’opérer le service. Pour cela, la communication est essentielle. Depuis le lancement le 13 juin 2022, nous avons déployé, avec l’aide indéfectible de la MTE, de nombreuses actions comme la publication régulière d’articles sur les réseaux, de l’affichage dans la ville. Nous avons aussi mis en place des opérations régulières de ‘‘street marketing’’ en nous positionnant devant les restaurants partenaires pour expliquer aux clients le dispositif."

Une opération de fidélisation a aussi été lancée en janvier et reconduite jusqu’au 28 février. Elle permet au client de bénéficier d’une réduction de 1 euro sur son addition pour chaque plat acheté avec un contenant Ma Consigne. "Un excellent moyen de favoriser le passage à l’action chez ceux qui n’avaient pas encore adopté le système. En même temps, elle ancre Ma Consigne dans les habitudes de consommation des utilisateurs les plus réguliers", note de son côté la MTE.

En plus, "chaque mois, le meilleur utilisateur de Ma Consigne est gratifié d’un chèque de 50 euros, ainsi que le restaurateur le plus actif sur le sujet", confie Laurence Nabeth.

Un argument financier auquel les clients semblent en effet sensibles. "Mois après mois, on voit sortir de plus en plus de contenants. L’opération lancée en janvier a été un vrai succès. Sur place, les équipes confirment que les clients sont intéressés. Le geste financier joue beaucoup", observe Grégory Rougaignon, directeur général de Monaco Gourmet Collection (Ici Salad, A’Roca…).

Au cœur de cette campagne, les chiffres enregistrés par Lemniscate SAM étaient encourageants. "Nous avons, plus de 1 800 abonnés [selon les derniers chiffres récoltés en janvier, ndlr]. C’est un bon résultat après seulement 6 mois d’exploitation. Et à vrai dire, réellement 4 mois, car pendant la période estivale, les pendulaires étaient pour la plupart en congés", détaille Laurence Nabeth.

Commande en ligne et click & collect

Afin de coller encore plus aux modes de consommation actuels, "nous avons mis en place, avec l’aide des restaurateurs concernés, les commandes en ligne avec des contenants consignés pour répondre au mieux aux attentes des utilisateurs", annonce Laurence Nabeth.

Le "click and collect" est possible au Snack 28 et dans les trois points de vente ICI Salad, lesquels proposent également la livraison avec les contenants consignés. "On est les premiers sur le click and collect et la livraison. On a envie de jouer le jeu, confirme Grégory Rougaignon. Il faut que tout le monde fasse un petit peu."

Et Laurence Nabeth de poursuivre: "Il y aura d’autres leviers mis en place courant 2023, comme l’intégration de Ma Consigne à d’autres plateformes de livraison, l’élargissement de notre réseau de restaurants partenaires".

À ce titre, des bornes de collecte nouvelle génération (lire ci-contre) ont été déployées sur le territoire. "Plus efficaces et plus solides, elles ont l’avantage de pouvoir être placées en extérieur."

Huit d’entre elles ont déjà été installées: cinq en remplacement de celles déjà présentes à la gare, une au pied de la SBM Offshore, une autre dans le restaurant d’entreprise de Monaco Telecom et une dernière pour les salariés du Centre Cardio-thoracique. Objectif : faire de Ma Consigne une solution toujours plus "simple, rapide et efficace".