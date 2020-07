"Ramener la nature en ville". Pour lutter contre le réchauffement climatique, la Principauté mise tout sur les arbres

"D’ici 2050, la canicule de 2003 sera quasiment la norme"

Des capteurs connectés vont mesurer les températures et le taux d’humidité durant deux mois. Ils seront placés notamment dans les végétaux. Parallèlement, des évaluations par infrarouges sont réalisées.



L’étude s‘inscrit dans un "plan climat" comme de nombreuses villes françaises et nombreux territoires le font également en vue d’adapter les villes à l’inexorable changement climatique.



Car il faut bien comprendre: "D’ici 2050, la canicule de 2003 sera quasiment la norme. On atteint régulièrement des seuils type 2003 mais les épisodes sont courts." Alexandre Colin est à la tête de Colin et Poli paysages depuis sept ans et constate un boom de son activité depuis deux ans.

Parce que les villes et métropoles se préparent au changement climatique et savent que cela passe par un changement de l’Urbanisme.

"La première des solutions est de ramener la nature en ville. C’est l’option la plus économique et la plus directe. Les arbres apportent de l’ombre et une “évapo-transpiration”. Il faut également travailler sur les matériaux puisqu’un revêtement en goudron par exemple est de 20 degrés plus chaud qu’un sol en brique ou de couleur blanche. De plus, les classiques enrobés gris foncé des routes captent la chaleur, la stockent et la libèrent la nuit, empêchant ainsi la ville de se rafraîchir."

Les arbres seront donc un des moyens efficaces de lutter contre le réchauffement.