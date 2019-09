Qui est Jean-Pierre Gattuso, l'océanographe azuréen et spécialiste du GIEC

L'Azuréen Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS et Sorbonne Université, consacre sa vie aux Océans.

C'est à l'Institut de la Mer de Villefranche-sur-mer, que Jean-Pierre Gattuso a réalisé son rêve d'enfant, devenir océanographe. Il a été l'un des pionniers de l'étude de l'impact de l'acidification des océans sur les organismes marins. "J'ai regardé l'impact du gaz carbonique sur les squelettes de coraux."

L'Océan qui occupe 70% de notre planète est au coeur du rapport spécial du GIEC.

Un Océan à la fois victime et porteur de solutions dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Quand le scientifique a été sollicité par le ministère de l'Environnement pour participer aux travaux réunissant des experts du monde entier, il a répondu présent. Et il s'est investi dans cette mission, en parallèle de ses recherches.

"On a évalué 7.000 publications pour fournir aux décideurs l'état de la Science sur le changement climatique. Ce travail, validé par la communauté scientifique est important, car, aujourd'hui avec les fake news, il faut s'appuyer sur des documents sérieux."

Et, signe une tribune en forme de décryptage dans Nice-Matin, c'est pour s'adresser aux Azuréens, et engager les décideurs locaux à agir.

"En tant que scientifique, nous avons aussi le rôle d'informer le grand public. "

Il est d'ailleurs prêt à répondre aux "climatosceptiques". Sans entrer dans une polémique stérile, mais juste à la lumière de la science: "sur tous les articles publiés par des chercheurs, 99,9% concluent que la changement climatique est réel, dû aux émissions de gaz à effets de serre. Il y en a peut-être 1 sur 10.000 qui affirme le contraire. C'est important qu'un organisme comme le GIEC permettent aux citoyens de faire la part des choses."

