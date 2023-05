Quel rôle joue le dérèglement climatique dans la prolifération du moustique tigre?

Voilà près de 20 ans qu’il incommode nos printemps et nos étés en rôdant autour de nous pour nous piquer. Lui, c’est l’Aedes albopictus, plus connu sous le nom de moustique tigre. Repéré pour la première fois en France en 2004 à Menton après avoir méticuleusement colonisé l’Italie du sud au nord, le petit insecte volant rayé noir et blanc poursuit son inexorable expansion en remontant vers le nord du pays. Seul un petit tiers des départements est pour l’heure épargné par la présence de ce nuisible, originaire d’Asie du sud-est.

"Sous l’effet de la chaleur, les larves vont éclore au bout de 6 jours au lieu de 8", Didier Fontenille, entomologiste médical

Si le moustique tigre est parti à l’assaut du monde à la faveur des flux commerciaux et du tourisme, le changement climatique joue-t-il un rôle dans sa prolifération? "C’est, en effet, l’une des composantes", détaille Didier Fontenille, directeur de recherche de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et entomologiste médical spécialiste des maladies vectorielles (transmises, notamment, par des insectes).

En cause, la hausse des températures qui crée, notamment, des climats plus propices à la reproduction rapide de l’insecte piqueur. "Sous l’effet de la chaleur, les larves vont éclore au bout de 6 jours au lieu de 8, ce qui va multiplier le nombre de générations de moustiques tigres dans l’année. Des températures favorables peuvent aussi prolonger leur durée de vie", détaille le spécialiste.

Et ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle. Virus Zika, dengue, chikungunya…L’Aedes albopictus est aussi un vecteur de maladies tropicales qu’il peut transmettre aux humains via la salive anticoagulante que les femelles inoculent dans notre corps lorsqu’elles piquent. Une contamination qui ne peut avoir lieu que si le moustique est lui-même à la fin de son incubation, "période au cours de laquelle le virus se multiplie dans son corps et s’y déplace pour atteindre peu à peu ses glandes salivaires", explique Didier Fontenille.

Si ce temps d’incubation peut aller de 4 à 8 jours selon le virus, la chaleur aura aussi pour effet de réduire ce délai, précise l’entomologiste médical. Mais les effets de la chaleur ne s’arrêtent pas ici…

Quand la canicule menace les moustiques tigres

Un peu comme l’humain, s’il apprécie la chaleur, le petit insecte strié souffre néanmoins, lui aussi, quand le climat devient trop extrême. "Ce que le moustique tigre préfère, ce sont les températures comprises entre 25 et 30°C. S’il peut survivre à des températures fraîches grâce à des capacités d’adaptation hors du commun, son espérance de vie va diminuer au-delà de 35°C, nuance Didier Fontenille. En période de canicule, des expériences menées en laboratoire montrent qu’elle descend facilement de 30 à 20 jours. Au-dessus de 50°C, il meurt. Même chose à 5°C."

Mais le spécialiste nuance toutefois: "température, hygrométrie… toutes ces composantes climatiques, on le voit, interviennent sur nos modèles mais seulement pour une partie. La principale raison de la prolifération du moustique tigre reste le comportement humain", prévient-il.

Car si l’Aedes albopictus prolifère tant, c’est avant tout à cause des petites retenues d’eau stagnantes que nous laissons végéter à proximité de nos habitations et qui font office de pouponnières idéales pour les larves (soucoupe sous les pots de fleurs, de plantes, seaux ou jouets, récupérateurs d’eau non couverts, arrosoir…).