Présente sur le littoral azuréen, elle avait défrayé la chronique... Qu’est donc devenue la vague de 16 heures?

Et si on exhibait un vieux serpent de mer? Non, non, pas le monstre du Loch Ness.

La vague de 16 heures. Vous savez, cette bonne vieille vague qui, dans les années 2000 et durant une dizaine d’années, éclaboussa le quotidien des baigneurs, notamment de Cagnes-sur-Mer et de Villeneuve-Loubet en les trempant et, surtout, en emportant leurs affaires?

Plongeon dans un passé estival mystérieux. On est en juillet 2002. Une onde décide d’impacter la vie estivale locale. Des témoins, habitués d’une plage face à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer, témoignent. Ils sont précis.

A 15h58, la mer se creuse légèrement à 50mètres du bord, face au boulevard Kennedy. Une minute plus tard, donc, quasiment à 16 heures, la vague de 50 à 80cm, explose soudainement sur les galets, bouscule les baigneurs, engloutit serviettes et sandales de bain, sacs, portables, etc. Panique sur la grève!

Phénomène naturel mais encore?

Le phénomène se répète chaque jour entre Cagnes-sur-Mer et Villeneuve-Loubet. Il n’en faut pas davantage pour alimenter les conversations, stimuler l’imagination.

La vague fait la Une de Nice-Matin mais également celle du JT de 20 heures sur TF1.

Le long des plages, les secouristes affichent des messages de mise en garde sur les postes de secours de Villefranche, Villeneuve-Loubet, Antibes, etc. Car la vague fait des siennes partout, même si c’est entre Cagnes et Villeneuve-Loubet, qu’elle est la plus virulente.

Ces messages placardés évoquent "une vague provenant d’un phénomène naturel".

Mais c’était quoi ce phénomène naturel? Si la vague a trempé pratiquement dix ans de vie estivale azuréenne (jusqu’en 2011), on n’a jamais trop compris d’où elle venait, même si tout le monde, expert ou pas, y alla de son explication.

Tout y est passé: les rotations des NGV entre le continent et la Corse, les mini-séismes, les marées, la rencontre des courants froids du Var et des eaux chaudes de la mer… On n’a jamais trop su, trop dit.

En tout cas, la vague de 16 heures, telle qu’on l’a connue dans les années 2.000, s’est noyée dans les méandres du temps. Disparue. Engloutie.

Nous avons quand même cherché une explication. Un scientifique niçois nous a donné la sienne. Histoire de rafraîchir les souvenirs de vacances bien arrosées alors…