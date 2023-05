Prolifération, risques sur la santé, impact du réchauffement… Les réponses à vos questions sur le moustique tigre

Voilà près de 20 ans que l'Aedes albopictus, plus connu sous le nom de moustique tigre, pourrit nos belles saisons. Entomologiste médical spécialiste des maladies vectorielles (transmises, notamment, par des insectes), Didier Fontenille suit sa prolifération et ses mutations de très près. Également directeur de recherche de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et membre du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars), ce spécialiste répond à toutes vos questions sur l'insecte strié.

Depuis quand le moustique tigre est-il présent en France?

Quel rôle joue le dérèglement climatique dans la prolifération du moustique tigre?

Avec la sécheresse, y aura-t-il moins de moustiques-tigres cette année?

Quelles maladies le moustique tigre peut-il transmettre?

Dengue, Zika, chikungunya… Doit-on redouter une hausse des cas de virus transmis par le moustique tigre sur la Côte d’Azur cette année?

Avec la prolifération des moustiques tigres, les “anciens” moustiques ont-ils disparu?

Doit-on redouter l’invasion de nouvelles variétés de moustiques en France à cause du dérèglement climatique?

Depuis quand le moustique tigre est-il présent en France?

En France, l’histoire du moustique tigre commence en 2004, sur la Côte d’Azur. "Cette année-là, sa présence a été constatée, pour la première fois dans le pays à Menton", se remémore Didier Fontenille. À l’époque, cet entomologiste médical suit l’Aedes albopictus à la trace, en partenariat avec ses homologues transalpins. Car avant sur la French Riviera, le moustique tigre avait progressivement envahi l’Italie, après un long voyage…

"Le moustique tigre est le pur produit de la mondialisation", Didier Fontenille, entomologiste

"Le principal responsable de son expansion mondiale, c’est le commerce. Le moustique tigre est passé d’Asie, au Japon puis aux États-Unis pour enfin arriver en Europe, via l’Italie. Comment? Par les bateaux qui transportaient des pneus, dans lesquels se trouvaient des œufs en diapause [arrêt temporaire du développement]. Le moustique tigre est le pur produit de la mondialisation", détaille le spécialiste. Débarqué dans le sud de l'Italie dans les années 1990, l’Aedes albopictus met ensuite une décennie à remonter la botte. Dès son arrivée à Menton, il poursuit son inexorable progression en tâche d’huile, en profitant de nos modes de vie.

Quand le moustique tigre prend la voiture

"Il ne peut parcourir que 100 à 200 m. Il vole d'appartement en appartement, de quartier en quartier", ajoute Didier Fontenille. De Menton, cet urbain, amateur des zones peuplées où pullulent les petites retenues d’eau (soucoupe sous les pots de fleurs, arrosoirs non vidés, etc.), avance rapidement vers Nice, Toulon, Marseille, Montpellier… "Puis il est remonté vers le Nord en suivant les axes routiers. Car il rentre sans le vouloir dans nos voitures, dixit le directeur de recherche de l’IRD. Quand les femelles (les seules qui piquent) s’y invitent, elles peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres avant d’en sortir et de pondre ainsi dans d’autres localités."

La France 100% colonisée “d’ici 3 à 5 ans”

S’il ne reste qu’un petit quart de la France métropolitaine épargné par sa présence selon les dernières données du ministère de la Santé, le moustique tigre devrait avoir envahi ces zones épargnées d’ici 3 à 5 ans environ. "Nos prévisions, basées sur des données statistiques selon sa vitesse de progression, le montrent", atteste Didier Fontenille.

Une expansion fruit de son extraordinaire capacité d’adaptation : si ses ancêtres, qui vivaient dans les forêts tropicales d’Asie du sud-est, goûtaient la chaleur, ses descendants ont évolué génétiquement pour se fondre dans des climats tempérés, y compris sur des territoires où il y a des hivers enneigés. "Le moustique tigre y survit alors sous forme de diapause. Il est incroyable!", souligne Didier Fontenille, plutôt "inquiet" pour la suite de sa progression. "On sait qu’il va être capable de s’adapter au Nord de la France, puis à la Belgique. Ce n’est qu’une question de temps."

Quel rôle joue le dérèglement climatique dans la prolifération du moustique tigre?

"C’est, en effet, l’une des composantes", détaille Didier Fontenille. En cause, la hausse des températures qui crée, notamment, des climats plus propices à la reproduction rapide de l’insecte piqueur. "Sous l’effet de la chaleur, les larves vont éclore au bout de 6 jours au lieu de 8, ce qui va multiplier le nombre de générations de moustiques tigres dans l’année. Des températures favorables peuvent aussi prolonger leur durée de vie", ajoute le spécialiste.

Et ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle. Virus Zika, dengue, chikungunya… L’Aedes albopictus est aussi un vecteur de maladies tropicales qu’il peut transmettre aux humains via la salive anticoagulante que les femelles inoculent dans notre corps lorsqu’elles piquent. Une contamination qui ne peut avoir lieu que si le moustique est lui-même à la fin de son incubation, "période au cours de laquelle le virus se multiplie dans son corps et s’y déplace pour atteindre peu à peu ses glandes salivaires", explique Didier Fontenille. Si ce temps d’incubation peut aller de 4 à 8 jours selon le virus, la chaleur aura aussi pour effet de réduire ce délai. Mais là n’est pas son seul impact…

Quand la canicule menace les moustiques tigres

Un peu comme l’humain, s’il apprécie la chaleur, le petit insecte strié souffre néanmoins, lui aussi, quand le climat devient extrême. "Ce que le moustique tigre préfère, ce sont les températures comprises entre 25 et 30°C. S’il peut survivre à des températures fraîches grâce à des capacités d’adaptation hors du commun, son espérance de vie va diminuer au-delà de 35°C, nuance Didier Fontenille. En période de canicule, des expériences menées en laboratoire montrent qu’elle descend facilement de 30 à 20 jours. Au-dessus de 50°C, il meurt. Même chose à 5°C."

Avec la sécheresse, y aura-t-il moins de moustiques-tigres cette année?

"En théorie, oui: la sécheresse devrait avoir pour effet de diminuer la présence du moustique-tigre. Mais en pratique, c’est un peu moins vrai. Car en cette période, les gens ont tendance à davantage stocker d’eau: dans des récupérateurs, des sceaux, des bidons, pour arroser le potager, notamment…", prévient Didier Fontenille. Conséquence: il peut y avoir une recrudescence des moustiques tigres en période de sécheresse.

"Cet effet paradoxal, encore mal documenté en France, a déjà été constaté en Afrique de l'Est. Pendant une sécheresse, une épidémie de chikungunya s’était déclarée car les gens avaient davantage stocké d’eau autour de leur habitation", éclaire l’entomologiste médical.

Si, en 20 ans, le moustique-tigre a envahi plus des deux tiers de la France métropolitaine, c’est car cette espèce, "extrêmement bien adaptée à la ville", sait profiter de notre négligence: "ce sont les humains qui lui fournissent des collections d’eau idéales pour proliférer : soucoupes sous les pots de fleur, récupérateur d’eau pas couvert, arrosoirs non vidés, sceaux et jouets…", rappelle Didier Fontenille.

Quelles maladies le moustique tigre peut-il transmettre?

Comme la tique, le phlébotome (petits moucherons présents dans le sud-est de la France) et près de 400 des 3500 espèces de moustiques existantes au monde, le moustique tigre est un vecteur de maladies. Pour cela, il doit d’abord s’infecter, en prélevant l’agent pathogène en aspirant un peu de sang d’une personne malade. "La femelle moustique pourra alors le transmettre à un sujet sain lors d’un nouveau repas sanguin. Il faut plusieurs jours pour qu’un moustique devienne infectant, c’est-à-dire que le virus franchisse la barrière digestive, se multiplie et passe dans sa salive", précise l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

"Le moustique tigre peut être vecteur de nombreux virus comme ceux de la dengue, du Zika ou du chikungunya", précise l’Anses.

Initialement contenue dans les zones tropicales ou subtropicales, la dengue est la maladie virale la plus couramment transmise par l’Aedes albopictus sur le sol français. Selon l'Institut Pasteur, ce virus se manifeste brutalement après 2 à 7 jours d’incubation par l’apparition d’une forte fièvre souvent accompagnée de maux de tête, de nausées, de vomissements, de douleurs articulaires et musculaires et d’une éruption cutanée ressemblant à celle de la rougeole. Plutôt rares, ses complications peuvent être néanmoins sévères et entraîner des hémorragies létales.

Si les symptômes de Zika sont le plus souvent bénins (éruption cutanée, fièvre modérée, fatigue…), "le virus peut provoquer des anomalies congénitales en cas d’infection pendant la grossesse", met en garde Santé publique France.

Quant au chikungunya, originaire d’Afrique, d’Asie et du sous-continent Indien, ses symptômes ressemblent à un état grippal: fièvre et fortes douleurs articulaires.

Cas autochtones, cas importés

"Ces virus sont introduits en France par les voyageurs : hommes d’affaires, touristes…", constate Didier Fontenille, membre du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars). Quand ces personnes arrivent en France métropolitaine et y développent des symptômes après avoir été contaminées à l’étranger, on parle alors de cas importés.

En France, du 1er mai au 9 décembre 2022, Santé publique France a ainsi recensé 272 cas importés de dengue (importés de 41 pays, Cuba et l’Inde en tête), 22 de chikungunya (majoritairement contractés en Indonésie et au Brésil) et 2 du virus Zika. En Paca, Santé publique France recense ainsi 35 cas importés de dengue et 1 cas de chikungunya.

Plus préoccupant, la région totalise le plus grand nombre de cas autochtones recensés en France en 2022. Du 1er mai au 9 décembre, 52 personnes y ont ainsi contracté la dengue sans avoir voyagé dans une zone contaminée, sur 65 à l’échelle nationale. Un effet ricochet de l’affluence de touristes, potentiellement porteurs de virus, et de moustiques tigres pour transmettre ces cas importés aux habitants du coin.

Dans les Alpes-Maritimes, à la fin du mois d’août, un foyer de 34 cas s’est ainsi déclaré autour de Saint-Jeannet, un autre de 10 cas à Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. Dans le Var, 7 cas s’étaient aussi déclarés dans le même foyer, à Fayence, à la fin du mois de juin.

Dengue, Zika, chikungunya… Doit-on redouter une hausse des cas de virus transmis par le moustique tigre sur la Côte d’Azur cette année?

"On s’attend à une hausse des cas dans les années à venir, dans le Sud de la France et notamment autour de Nice, qui est clairement une ville hotspot du moustique tigre. Le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars) a récemment alerté publiquement à ce sujet", rappelle Didier Fontenille. Une augmentation des contaminations dûes à une addition de facteurs: "après l’épidémie de Covid-19, les voyages internationaux ont repris massivement. Le réchauffement climatique intervient aussi dans l’équation en diminuant le temps d’incubation des virus chez le moustique tigre et accélérant l’éclosion des larves. Or, plus il y a de moustiques tigres, plus y a de risques de contamination."

Les scientifiques s’inquiètent aussi de l’impact d’un phénomène climatique à l'œuvre du côté de l’océan Pacifique tropical. Baptisé El Niño, ce réchauffement de la surface des eaux océaniques peut causer sécheresses prolongées, inondations et hausses des tempêtes tropicales et entraîner un effet papillon jusque sur nos côtes. "Il va toucher les Antilles, l’Île de la Réunion, l’Amérique du Sud. On le surveille en ce moment comme le lait sur le feu. Car il devrait entraîner une hausse des épidémies ailleurs dans le monde… qui devraient nécessairement s’importer en France métropolitaine via les voyageurs. Tous les voyants sont au rouge", prévient Didier Fontenille.

"Enfin, les comportements humains, qu’on ne voit pas évoluer significativement, sont un autre facteur aggravant", met en garde l’entomologiste médical, qui rappelle que l’Aedes albopictus prolifère avant tout grâce aux eaux stagnantes de nos balcons et jardins.

Exercices de simulations et Plan Orsec

Face à ce risque accru, le Covars se prépare à "multiplier les simulations d’intervention à grande échelle", explique Didier Fontenille. D’autant qu’une forte inquiétude de flambées de foyers de contamination se profile avec l’approche des Jeux olympiques 2024, qui vont transformer Paris en Tour de Babel. "Ou encore la Coupe du monde rugby dès cette année [du 8 septembre au 28 octobre]", prévient l'entomologiste.

"Le Covars doit vérifier qu’on a bien les capacités techniques et humaines pour intervenir sur des foyers de contamination à plus grande échelle. Jusqu’alors, on intervient autour de chaque cas. Mais si on passe de 65 cas autochtones à 500 voire 1000, cette stratégie ne pourra plus fonctionner. L’idée, c’est de travailler sur un plan Orsec", conclut Didier Fontenille.

Avec la prolifération des moustiques tigres, les "anciens" moustiques ont-ils disparu?

En France métropolitaine, le moustique tigre est loin d’être le seul à piquer. "Dans les forêts, les eaux sales, les rivières, au Sud, au Nord… On recense y 65 espèces. En Camargue par exemple, on est dévoré par des moustiques issus des marécages, pas par l’Aedes albopictus", pose Didier Fontenille, entomologiste médical.

Depuis une vingtaine d’années, l’Aedes albopictus a su tirer profit "d’une niche écologique". Urbain, il aime pondre dans les petites retenues d’eau stagnantes, offertes par les humains. Un mode de fonctionnement qui ne le fait pas entrer en compétition avec le moustique commun ou Culex pipiens, qui nous piquait bien avant lui… et continue de le faire!

Moustique tigre le jour, moustique commun la nuit

Car ces deux-là ont chacun leurs habitudes. "Rappelez-vous: nous n’étions pas piqués en journée avant 2004. Le moustique commun existe donc toujours: c’est lui qui nous pique la nuit. Le moustique tigre attaque dans la journée, plutôt vers 5 et 6 heures du soir, même s’il peut y avoir quelques égarés ou des bringueurs qui s’invitent parfois dans nos chambres. Pourquoi? Impossible à dire. Chaque espèce a son fonctionnement", détaille Didier Fontenille.

L'Aedes aegypti ou moustique égyptien. Photo Istock.

Doit-on redouter l’invasion de nouvelles variétés de moustiques en France à cause du dérèglement climatique?

Moustiques égyptiens, Aedes japonicus… Après l’invasion progressive du moustique tigre, originaire des forêts tropicales d’Asie et arrivé en France en 2004 à la faveur des flux commerciaux, doit-on redouter l’arrivée de nouveaux envahisseurs? C’est ce que laisse entendre les travaux du journaliste Marc Lomazzi, dans son récent ouvrage France 2050 - RCP 8.5 Le scénario noir du climat. Un livre qui anticipe ce que serait notre quotidien à l’aune du pire des scénarios prévus par les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

"En dehors d’Aedes albopictus, les épidémiologistes redoutent deux autres variétés de moustiques. Le premier est originaire d’Afrique. Aedes aegypti fut au XIXe siècle à l’origine d’épouvantables épidémies de fièvre jaune et de dengue dans les pays du bassin méditerranéen. Il pourrait faire son grand retour sous nos latitudes à la faveur du réchauffement climatique", indique l’auteur.

Membre du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars), Didier Fontenille nuance: "Ce moustique égyptien était déjà présent en Europe au début du 20e siècle: en Espagne, en Italie, en Grèce où il a même été responsable en 1927 d’une grave épidémie de dengue qui avait causé un millier de morts. Mais rien ne sert d’être alarmiste inutilement: il a, depuis, été éliminé d’Europe."

Repéré à Marseille et à Roissy

Suivi de près par les experts, ceux-ci s’intéressent notamment à ses capacités d'adaptation génétique. "Elles peuvent lui permettre de regagner probablement des climats plus tempérés. Ce moustique profite du changement climatique, donc on peut s’attendre à ce que de nouveaux territoires soient colonisés. On le surveille surtout dans d’autres pays européens, en Grèce notamment", ajoute l'entomologiste médical.

En France, l’Aedes aegypti a été repéré ces dernières années: "Il a déjà été signalé une fois à Marseille [en 2018], c’est arrivé aussi à l’aéroport de Roissy, mais aussitôt éradiqué", précise Didier Fontenille. Sur nos terres, ce nouveau venu, pour s’installer, devrait entrer en compétition avec le moustique tigre dont il est friand des mêmes endroits pour pondre. Et la concurrence est rude tant le strié Aedus albopictus s’est fait une place dans les trois quarts du pays.

Des moustiques japonais… dans les arbres

Quant à l’Aedus japonicus, lui aussi a bel et bien été repéré en France mais pas de quoi crier au loup, selon notre expert. "Lui pond plutôt dans des creux d'arbres, donc il est moins proche de l’homme. Il est déjà présent sur le territoire, on le surveille. C’est comme ça depuis des millions d'années: des espèces invasives profitent des changements sociaux, climatiques… Là où ça devient un problème, c’est quand elles déséquilibrent les écosystèmes et sont responsables de problèmes de santé. De ce point de vue, l’espèce la plus problématique aujourd’hui est définitivement le moustique tigre", prévient Didier Fontenille.

