Près de 80 nurseries "Biohut" ont été installées pour protéger la biodiversité dans les ports de Monaco

Ces nurseries artificielles faites en acier et remplies de coquilles d’huîtres, permettent de protéger les larves des prédateurs. Elles ont ainsi plus de chance de survivre et de contribuer à l’accroissement des populations adultes.

"C’est un programme de restauration écologique marine. Les scientifiques de la société Ecocéan définissent les zones où le développement des juvéniles sera le plus propice", explique Jean-Christophe Soler, chargé environnement et sécurité de la Société d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM).

Des résultats concluants

Face au succès des premières "Biohut" installées depuis 2014, la Direction des Affaires maritimes (DAM), la Direction de l’Environnement (DE) et la SPEM, ont décidé de poursuivre leur partenariat avec la société Ecocéan pour quatre années supplémentaires.

Les rapports de suivi scientifique biannuel de la société BIOTOPE ont relevé la présence de 416 poissons de 12 espèces différentes et d’une faune extrêmement développée et variée. « Visuellement, on peut voir que les eaux des ports sont claires, et qu’il y a une grande biodiversité avec des espèces rares comme le mérou brun », précise Jean-Christophe Soler.

Au vu de ces très bons résultats, le Yacht-club de Monaco a souhaité s’investir dans cette action écologique et devenir un partenaire supplémentaire.

Le but étant de créer un véritable corridor écologique dans le port Hercule en permettant l’installation de 24 nouvelles nurseries dans sa marina. "Ce corridor va permettre aux juvéniles d’atteindre la taille refuge et de sortir du port", conclut le chargé environnement et sécurité.